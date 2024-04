Γουίλεμ Νταφόε: Πρωταγωνιστής στη ταινία «SNL 1975» -Αφορά το πρώτο επεισόδιο του Saturday Night Live - iefimerida.gr

Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Γουίλεμ Νταφόε θα πρωταγωνιστήσει στη νέα παραγωγή της Sony Pictures «SNL 1975»

Σε σκηνοθεσία Τζέισον Ράιτμαν η ταινία θα μεταφέρει το παρασκήνιο του πρώτου επεισοδίου του θρυλικού «Saturday Night Live». Πρόκειται για την αμερικάνικη ζωντανή κωμική εκπομπή με σκετς που πραγματοποιείται αργά τη νύχτα κάθε Σαββάτου στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει το Deadline, στις 11 Οκτωβρίου του 1975, έκαναν την εμφάνισή τους στη μικρή οθόνη νέοι ταλαντούχοι κωμικοί και σεναριογράφοι με παρουσιαστή τον κωμικό Τζορτζ Κάρλιν, οι οποίοι άλλαξαν μια για πάντα την τηλεόραση.

Η υπόθεση του SNL 1975

Το «SNL 1975» είναι η αληθινή ιστορία για το τι συνέβη πίσω από τα παρασκήνια εκείνο το βράδυ καθώς και όλες οι στιγμές που προηγήθηκαν της πρεμιέρας στο NBC. Αποτυπώνει το χάος και τη μαγεία ενός σόου που παραλίγο να μην πραγματοποιηθεί ενώ η ταινία θα μετράει αντίστροφα τα λεπτά σε πραγματικό χρόνο μέχρι την έναρξη της εκπομπής με τις φράσεις «Ζωντανά από τη Νέα Υόρκη, είναι Σάββατο βράδυ! (Live from New York, it's Saturday Night!)».

Ο Τζέισον Ράιτμαν και ο Γκιλ Κέναν προσάρμοσαν το σενάριο από μια σειρά συνεντεύξεων που πραγματοποίησαν με τα μέλη του καστ, τους σεναριογράφους και τα μέλη του συνεργείου, που ήταν υπεύθυνοι για την πρεμιέρα του σόου. Ο ταλαντούχος πρωταγωνιστής θα υποδυθεί το διάσημο στέλεχος του NBC, Ντέιβιντ Τέμπετ.

Μαζί του πρωταγωνιστεί ένα καστ αστέρων όπως ο Φιν Γούλφχαρντ η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ και οι Γκάμπριελ Λαμπέλ, Έλα Χαντ και Ντίλαν Ο' Μπράιαν. Επίσης, ο Ράιτμαν και ο Κέναν υπηρετούν και ως παραγωγοί μαζί με τους Τζέισον Μπλούμενφελντ και Πίτερ Ράις μεταξύ άλλων.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας.