Ο Γουίλ Σμιθ περιγράφει τη στιγμή που όταν ήταν έφηβος, τον έπιασε η μητέρα του να κάνει σεξ στην κουζίνα | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Σε πιπεράτες αποκαλύψεις για τον εαυτό του προχώρησε για ακόμα μία φορά ο Γουίλ Σμιθ, ο οποίος συνηθίζει να μιλά ανοιχτά για τις σχέσεις του και τον γάμο του με την Τζέιντα Πίνκετ – Σμίθ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός ηθοποιός, μίλησε για την ώρα που η μαμά του έπιασε αυτόν και την τότε κοπέλα του να κάνουν σεξ στην κουζίνα στις 4 το πρωί.

Στο βιβλίο του Γουίλ Σμιθ, που κυκλοφόρησε την Τρίτη, ο ηθοποιός έγραψε για τη Μέλανι Πάρκερ, με την οποία ήταν «βαθιά και ολοκληρωτικά ερωτευμένος» ως έφηβος.

Τη γνώρισε στο Overbrook High School και την περιέγραψε ως «όμορφη» με ένα «σαγηνευτικό μείγμα ανασφάλειας και ιδιορρυθμίας που περιβάλλει έναν πυρήνα καλλιτεχνικής λαμπρότητας που σιγοβράζει».

Η Πάρκερ ζούσε στη Φιλαδέλφεια με τη θεία της, επειδή η μητέρα της ήταν φυλακισμένη για τη δολοφονία του πατέρα της. Την έδιωξαν από το σπίτι της θείας της αφού τσακώθηκε μαζί της.

Ο Σμιθ, φοβούμενος ότι η Πάρκερ θα «στέλνονταν πίσω στη Μινεάπολη και θα την έθεταν σε ανάδοχη φροντίδα», παρακάλεσε τους γονείς του να την αφήσουν να μείνει προσωρινά μαζί τους. Συμφώνησαν, με την Πάρκερ να μένει στο υπόγειο και τον Σμιθ να υπόσχεται στη μητέρα του «όχι σεξ».

Αλλά έσπασε τον κανόνα λιγότερο από τρεις μήνες μετά το ειδύλλιό του με την Πάρκερ. Ο ηθοποιός θυμήθηκε έντονα τη μαμά του, η οποία ενώ έπρεπε να κοιμάται, πήγε στην κουζίνα για ένα φλιτζάνι καφέ μια μέρα.

«Και φορώντας παντόφλες πολύ αθόρυβες, πλησίασε το κατώφλι της κουζίνας», έγραψε ο Γουίλ Σμιθ. «Ακόμα αθώα και ξέγνοιαστη, γύρισε το διακόπτη των φώτων όπως είχε κάνει δεκάδες χιλιάδες φορές στο παρελθόν. Αλλά αυτή τη φορά, τα μάτια της έπεσαν στον μεγαλύτερο γιο της και την κοπέλα του που έκαναν έρωτα».

Ο Γουίλ Σμιθ είπε ότι η μαμά του επέστρεψε στην κρεβατοκάμαρά της και η Πάρκερ αργότερα επέστρεψε στη θεία της.

«Δεν είμαι ακόμα ακριβώς σίγουρος γιατί έκανα αυτό που έκανα εκείνο το βράδυ», έγραψε ο σταρ του «Fresh Prince of Bel-Air». «Μέχρι σήμερα, δεν έχω ιδέα τι σκεφτόμουν. Από όλες τις εμπειρίες που μοιράζομαι σε αυτό το βιβλίο, αυτή είναι η ατομική στιγμή της προσωπικής συμπεριφοράς που έχει το λιγότερο νόημα για μένα».

Ο ηθοποιός είπε ότι ήταν μόλις 16 ετών εκείνη την εποχή, αλλά ήταν «αποφασισμένος» να χτίσει μια ζωή και οικογένεια με την Πάρκερ.

Συνέχισαν να βγαίνουν ραντεβού, αλλά αφού ο τραγουδιστής και ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι από μια περιοδεία δύο εβδομάδων, κατάλαβε ότι η Πάρκερ τον απάτησε. Τότε, ο Γουίλ Σμιθ έσπασε τα γυάλινα τζάμια της και βγήκε έξω.

Μετά τον χωρισμό, κατέφυγε σε «ομοιοπαθητικά φάρμακα για ψώνια και αχαλίνωτη σεξουαλική επαφή» για να τα βγάλει πέρα.

Ο Σμιθ και η Πάρκερ πράγματι συμφιλιώθηκαν και συμφώνησαν να κάνουν τη σχέση τους να λειτουργήσει, αλλά, όπως έγραψε ο ηθοποιός στο βιβλίο του, δεν της συγχώρεσε ποτέ την απιστία.

Η σχέση τους επιδεινώθηκε όταν ο εκείνος έφτασε στο χαμηλότερο σημείο μετά την κακή υποδοχή του άλμπουμ του με τον DJ Jazz Jeff, "And in This Corner…" το1989.

Ο Γουίλ Σμιθ είπε ότι μπήκαν σε μια φάση «αγανάκτησης, οργής και καταστροφής» που έφτασε στο αποκορύφωμα, όταν η νεαρή κοπέλα επέστρεψε στο σπίτι στις 2 τα ξημερώματα, αφού ντύθηκε και βγήκε έξω.

Ο ηθοποιός μάζεψε «όλα όσα είχα αγοράσει ποτέ για εκείνη», έλουσε τα αντικείμενα με υγρό αναπτήρα και τους έβαλε φωτιά μπροστά στην Πάρκερ.

Στο βιβλίο του, ο Γουίλ Σμιθ είπε ότι «δεν έχει δει ούτε έχει μιλήσει ποτέ» με την Πάρκερ έκτοτε, παρά τις πολλές προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί της.

«Ήταν θύμα ενός από τα πιο χαμηλά σημεία στη ζωή μου», είπε. «Ναι, ήμασταν νέοι, ναι, πληγώσαμε ο ένας τον άλλον, αλλά δεν της άξιζε το πώς της συμπεριφέρθηκα· δεν της άξιζε το πώς τελείωσε».