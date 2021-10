Ο Γουίλ Σμιθ αποκάλυψε τη χειρότερη ταινία της καριέρας του -«Είναι πηγή στενοχώριας» | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Λαλίστατος είναι το τελευταίο διάστημα ο ηθοποιός Γουίλ Σμιθ αναφορικά με τα ορόσημα στη ζωή του και την καριέρα του.

Μετά την αποκάλυψη πως ο γάμος του είναι ιδιαίτερος και τόσο εκείνος όσο και η γυναίκα του συνευρίσκονται και με άλλους ερωτικούς συντρόφους, ο Γουίλ Σμιθ αποκάλυψε, σε επεισόδιο της σειράς του GQ «Undercover», ποιον θεωρεί τον καλύτερο ρόλο του και ποιον τον χειρότερο στην καριέρα του.

Άνδρας με τα μαύρα στο κυνήγι της ευτυχίας

«Για τον καλύτερο ρόλο νομίζω ότι ισοβαθμούν οι ερμηνείες στις ταινίες ''Men in Black'' (Οι Άνδρες με τα Μαύρα) και ''The Pursuit of Happyness'' (Το Κυνήγι της Ευτυχίας)», είπε ο Γουίλ Σμιθ. «Για διαφορετικούς λόγους, αυτές είναι οι δύο σχεδόν τέλειες ταινίες», εκτίμησε.

Στην ταινία «Men in Black», η οποία τελικά μετατράπηκε σε franchise, ο Σμιθ πρωταγωνιστεί μαζί με τον Τόμι Λι Τζόουνς ως πράκτορας μιας μυστικής οργάνωσης που εποπτεύει την εξωγήινη ζωή στη Γη.

Στη βιογραφική δραματική ταινία «The Pursuit of Happyness», ο ηθοποιός, ράπερ και κινηματογραφικός παραγωγός έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως άστεγος πωλητής Κρις Γκάρτνερ.

Η χειρότερη ταινία στην καριέρα του Γουίλ Σμιθ

Αναφερόμενος στην ταινία που θεωρεί τη χειρότερη στην οποία συμμετείχε, ο Σμιθ επέλεξε ξεκάθαρα την ταινία «Wild Wild West», όπου βγήκε στη μεγάλη οθόνη πλάι στην εκρηκτική Σάλμα Χάγεκ.

«Η ταινία είναι απλά πηγή στενοχώριας», είπε ο ηθοποιός γελώντας. «Να βλέπω τον εαυτό μου με δερμάτινες περισκελίδες… Δεν μου αρέσει», είπε ο Αμερικανός ηθοποιός.

Στην ταινία που διαδραματίζεται στην Άγρια Δύση του 1869, ο μαύρος κυβερνητικός πράκτορας Τζέιμς Γουέστ και ο ομοσπονδιακός πράκτορας Άρτεμους Γκόρντον προσπαθούν να αποτρέψουν τα σχέδια του δρα Λόβλες να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

