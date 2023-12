Γουίλ Σμιθ: Επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «I Am Legend 2» - iefimerida.gr

Σάρκα και οστά παίρνει η ταινία «I Am Legend 2», μετά το πρώτο επιτυχημένο μέρος, με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ.

Ο διάσημος ηθοποιός μίλησε για το επερχόμενο sequel στο «Red Sea International Film Festival» στη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ότι μαζί του θα είναι και ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν.

«Έχω μια συνάντηση με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν πολύ σύντομα. Το σενάριο είναι σχεδόν έτοιμο. Πιθανότατα δίνω πάρα πολλές πληροφορίες», είπε ο διάσημος ηθοποιός.

Πρόσθεσε πώς είναι πιθανό ο χαρακτήρας του, Ρόμπερτ Νέβιλ, να είναι ζωντανός, αφού υποτίθεται ότι πέθανε στο τέλος της ταινίας του 2007: «Πρέπει να είσαι πραγματικός θαυμαστής του 'I Am Legend' για να το ξέρεις αυτό. Στην κινηματογραφική εκδοχή, ο χαρακτήρας μου πεθαίνει, αλλά στο DVD υπάρχει ένα εναλλακτικό τέλος όπου καταφέρνει να επιβιώσει. Θα εξερευνήσουμε αυτή την εκδοχή. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, αλλά ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν συμμετέχει σε αυτήν», πρόσθεσε.

Ο σεναριογράφος της ταινίας, Αβίκα Γκόλντσμαν, έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα, εξηγώντας ότι οι ταινίες βασίζονται στο ομώνυμο βιβλίο του Ρίτσαρντ Μάθεσον από το 1954. Μιλώντας στο «Deadline'» έδωσε μια πρόγευση για το σίκουελ.



Το εναλλακτικό τέλος

«Επιστρέφουμε στο αρχικό βιβλίο του Μάθεσον και στο εναλλακτικό τέλος σε αντίθεση με το αρχικό που βγήκε στην ταινία. Ο Μάθεσον μιλούσε για το ότι η εποχή του ανθρώπου στον πλανήτη ως κυρίαρχο είδος είχε φτάσει στο τέλος της. Αυτό είναι κάτι πραγματικά ενδιαφέρον που θα εξερευνήσουμε. Θα υπάρχει μεγαλύτερη πιστότητα στο αρχικό κείμενο», είπε.

Πρόσθεσε ότι η σειρά «The Last of Us» αποτέλεσε το κίνητρο για αυτή τη συνέχεια: «Έχω εμμονή με το "Last of Us", όπου βλέπουμε τον κόσμο αμέσως μετά από μια αποκάλυψη, αλλά και σε ένα κενό 20-30 ετών. Μπορείς να δεις πώς η γη διεκδικεί ξανά τον κόσμο και υπάρχει κάτι πολύτιμο στο ερώτημα τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παύει να είναι ο κύριος κάτοικος. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα οπτικό στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν θα ανέβουν στο Empire State Building, αλλά υπάρχουν άπειρες δυνατότητες» είπε στο τέλος.