Google Doodle: Ποιος ήταν ο σπουδαίος Nιγηριανός σκηνοθέτης Εμανουέλ Ροτίμι - iefimerida.gr

Το Google Doodle, τιμάει σήμερα, τα 84 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου πολυπράγμονα Εμανουέλ Γκλάντστοουν Ολάουαλ Ροτίμι.

Ο Εμανουέλ Γκλάντστοουν Ολάουαλ Ροτίμι, γνωστός και ως Όλα Ροτίμι, γεννήθηκε στις 13 Απριλίου 1938 στο Σαπέλε της Νιγηρίας και μεγάλωσε σε μια οικογένεια καλλιτεχνών. Η μητέρα του Όλα Ροτίμι διηύθυνε μια ομάδα παραδοσιακών χορών και ο πατέρας του οργάνωσε ένα κοινοτικό θέατρο. Ο πατέρας του σκηνοθέτησε και ανέβασε επίσης ένα θεατρικό έργο, όπου ο Ροτίμι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών. Το πάθος της οικογένειάς του για τις τέχνες, καθώς και η μικτή καταγωγή του -μια μητέρα Ijaw και ένας πατέρας Yoruba- επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό το μελλοντικό του έργο.

Τα πρώτα βήματα του Νιγηριανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Όλα Ροτίμι

Φοίτησε στο σχολείο St. Cyprian's School στο Port Harcourt από το 1945 έως το 1949, στο σχολείο St Jude's School στο Λάγος από το 1951 έως το 1952 και στο Methodist Boys High School στο Λάγος, πριν ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1959 για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, για να σπουδάσει θέατρο και το 1966 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα από τη Σχολή Δράμας του Γέιλ, όπου κέρδισε τη διάκριση του υποτρόφου του Ιδρύματος Ροκφέλερ στη συγγραφή θεατρικών έργων και στη δραματική λογοτεχνία.

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Όλα Ροτίμι έγραψε και σκηνοθέτησε δεκάδες θεατρικά έργα και διηγήματα που εξέταζαν με οδυνηρό τρόπο τις εθνικές παραδόσεις και την ιστορία της Νιγηρίας. Ήταν γνωστό ότι είχε ένα όραμα μεγαλύτερο από τη ζωή και αγκάλιαζε τον χορό, τη μουσική, ακόμη και την παντομίμα στις παραγωγές του.

Google Doodle: Η παρακαταθήκη του Όλα Ροτίμι

Τα έργα του Ροτίμι τράβηξαν την κουρτίνα για να αποκαλύψουν τις παραδοσιακές τελετουργίες, τα τραγούδια και τους χορούς της Νιγηρίας, σε όλο τον κόσμο. Μερικά από τα πιο διάσημα και βραβευμένα έργα του περιλαμβάνουν τα The Gods Are Not to Blame, Our Husband Has Gone Mad Again και Kurunmi.

Ο Ροτίμι πέρασε το δεύτερο μισό της τελευταίας δημιουργικής δεκαετίας του ξαναδουλεύοντας δύο από τα έργα του -Man Talk, Woman Talk και επίσης Tororo, Tororo, Roro- τα οποία πλέον έχουν εκδοθεί με τον τίτλο The Epilogue.

O Εμανουέλ Γκλάντστοουν Ολάουαλ Ροτίμι, ο οποίος ήταν πραγματοποίησε μία τεράστια καριέρα, ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ηθοποιός, χορογράφος και σχεδιαστής, άφησε αυτόν το κόσμο, στις 18 Αυγούστου του 2000. Παράλληλα άφησε και μία κληρονομιά που έγινε γνωστή πέρα από τη Νιγηρία και την Αφρική.

Το Google Doodle τιμάει τα 84 χρόνια από τη γέννηση του Όλα Ροτίμι τον «πατέρα του Nollywood» και έναν από τους σημαντικότερους δραματουργούς της Νιγηρίας, όπου τον απεικονίζει με τα χαρακτηριστικά του γυαλιά, κρατώντας ένα βιβλίο ενώ πίσω του υπό ένα μωβ φόντο, τρία άτομα, δύο γυναίκες και ένας άντρας, βρίσκονται επί τω έργω μίας θεατρικής παράστασης.