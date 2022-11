Google Doodle: Τιμάει την Βρετανίδα τραγουδίστρια Ντάστι Σπρίνγκφιλντ - iefimerida.gr

Αφιερωμένο στην τραγουδίστρια, εισηγμένη στο Rock & Roll Hall of Fame, Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, είναι το σημερινό (8/11) Doodle της Google.

Η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ είναι γνωστή για το πλούσιο ρεπερτόριό της και την ικανότητά της να υπηρετεί με την ίδια αφοσίωση διαφορετικά είδη μουσικής.

Η Μέρι Ίζομπελ Κάθριν Μπέρναντετ Ο’ Μπράιεν, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, γεννήθηκε στο Λονδίνο, στις 16 Απριλίου 1939. Η καριέρα της διήρκεσε περί τις τέσσερις δεκαετίες και γνώρισε τεράστια επιτυχία, ενώ έγινε σύμβολο του στιλ των «Swinging Sixties» και αναγνωρίζεται διεθνώς ως μια από τις κορυφαίες τραγουδίστριες της pop και rock σκηνής, όλων των εποχών.

Μαζί με τον αδερφό της Ντίον ηχογράφησαν την πρώτη τους συνεργασία και προς το τέλος της δεκαετίας του 1950 άρχισαν να τραγουδούν μαζί σε live. Το 1958 εντάχθηκε στο γυναικείο γκρουπ «Lana Sisters». Στη συνέχεια άλλαξε το όνομά της σε Dusty Springfield και ένωσε και πάλι τις δυνάμεις της με τον αδερφό της στο συγκρότημα «Springfields».

Το 1963 η μπάντα διαλύθηκε και εκείνη ακολούθησε σόλο καριέρα. Η πρώτη επιτυχία ήρθε το 1964 με το τραγούδι «I Only Want To Be With You», που έφτασε στο Νο. 4 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Νο. 12 στις ΗΠΑ. Στη έκανε πάταγο με τα τραγούδια «Some of Your Lovin», «Little by Little» και «You Don’t Have To Say You Love Me».

Η 24χρονη τότε Ντάστι Σπρινγκφιλντ τραγουδά σε διαγωνισμό τραγουδιού στην Ιταλία το 1965 / Φωτογραφία Associated Press

Το 1968 ξεκίνησε συνεργασία με την Atlantic Records και τον παραγωγό Τζέρι Γουέξλερ, όπου απογειώθηκε η καριέρα της με το θρυλικό άλμπουμ «Dusty in Memphis» και το τραγούδι «Son of a Preacher Man».

Τα προβλήματα που είχε με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ εκτροχίασαν την καριέρα της. Ωστόσο, συνέχισε να ηχογραφεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Στα 80s αναδύθηκε εκ νέου στο διεθνές στερέωμα συμμετέχοντας σε δουλειές των «Pet Shop Boys».

Στις 2 Μαρτίου του 1999 έφυγε από τη ζωή, μετά από «μάχη» με τον καρκίνο. Η εισαγωγή της στο Rock & Roll Hall of Fame πραγματοποιήθηκε, με τη βοήθεια του φίλου της Έλτον Τζον, δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της. Οι «The Rolling Stones» τη θεωρούν την καλύτερη Βρετανίδα τραγουδίστρια pop όλων των εποχών.