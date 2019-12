GNTM τελικός: Ξέσπασε σε λυγμούς η Άννα Μαρία -Τα παράπονα του συντρόφου της και η παρέμβαση των κριτών [βίντεο]

Μια μεγάλη έκπληξη επιφύλασσε η τρίτη δοκιμασία του τελικού του GNTM με τίτλο «The After Party/ Dancing In The Rain».

Τι ακριβώς έγινε; Το πάρτι είχε τελειώσει και τα κορίτσια γιόρτασαν τη μεγάλη τους στιγμή, παρέα με τους συντρόφους τους. Μόλις οι 3 διαγωνιζόμενες αντίκρισαν τους συντρόφους τους να πλησιάζουν, αρχικά «πάγωσαν», ωστόσο στη συνέχεια έπεσαν συγκινημένες στις αγκαλιές τους.

«Περίμενα να συγκινηθείς παραπάνω, αλλά… Δεν χάρηκες πολύ που με είδες», της είπε και η Άννα Μαρία του απάντησε πως νιώθει περίεργα και ότι χάρηκε πολύ που τον είδε.

«Δεν θα μου το ξανακάνεις ποτέ αυτό, θα μου το ξανακάνεις; Θα φύγουμε;», της είπε, με την Άννα Μαρία να του λέει «ε, όχι σήμερα».

Τότε η παίκτρια ξέσπασε σε λυγμούς, με τους κριτές να πηγαίνουν δίπλα της και να ζητούν εξηγήσεις από τον σύντροφό της.