GNTM 2: Η πρώτη ρομαντική ανάρτηση της Κάτιας μετά τον τελικό [εικόνα]

View this post on Instagram

«Όλα τα όμορφα κάποτε τελειώνουν» λένε .. επιτρέψτε μου όμως, κάπου εδώ, διαφωνώ ! Στο χέρι μας είναι , για τον Εαυτό του ο Καθένας μας , του Τέλους με την Καινούργια Αρχή ρομαντικό κονέ να κάνει. Αλαμπρατσέτα, στους δρόμους των ονείρων του βόλτα να τους βγάλει . Να τους αποστείλει σε έναν χορό όμορφο, μαγευτικό και γεμάτο εκπλήξεις αναπάντεχες· που πινελιές θα έχουν από τις βαθιές ευχές μας και τις επιθυμίες μας τις διάφορες. Εύχομαι Εγώ, Εσύ, Αυτός, Όλοι μας!· πάντα να καταφέρνουμε τους στόχους μας . Και αν είμαστε και τυχεροί Και καθοδήγηση από Ανθρώπους Πετυχημένους όπως @vickykaya_ @angelosbratis @ilianapapageorgiou @skoulos έχουμε, τότε προσπάθεια μεγάλη θα χρειαστεί να ΜΗΝ τα καταφέρουμε. @elena_hristopoulou και @genevievevv αν έχεις στο πλευρό σου να είσαι ήδη προετοιμασμένος να υποδεχτείς το Όνειρο σου. Και κλείνοντας (πρέπει κάποια στιγμή😂) Όλοι Εσείς που με στηρίξτε στην καρδιά μου βαθιά, είστε εκεί! @gntm2 Ευχαριστω για τα πάντα.. Για κάθε δευτερόλεπτο, για κάθε στιγμή, είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει ποτέ συμβεί.... και είναι μόνο η Αρχή.✨ @gntmgr @starchanneltv #gntmgr #gntm2019 #starchanneltv #winners