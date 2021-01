Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ενηλικιώνεται -Να τι θα ήθελε ως δώρο για τα 18α γενέθλιά της

Το κατώφλι της ενηλικίωσης διαβαίνει σήμερα μια από τις διασημότερες εφήβους του πλανήτη, η Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Η πιο γνωστή «κοπανατζού» του πλανήτη, που απουσίαζε τα τελευταία χρόνια κάθε Παρασκευή από το μαθητικό της θρανίο για να δίνει μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, κλείνει σήμερα τα 18 και αποκαλύπτει στους Sunday Times τι θα ήθελε ως δώρο για τα γενέθλιά της: Λίγο φως. «Οι προβολείς στο ποδήλατό μου έχουν χαλάσει και στη Σουηδία σκοτεινιάζει πολύ γρήγορα το χειμώνα», λέει.

Για νέα ρούχα, ούτε λόγος. «Δεν χρειάζομαι καινούρια φορέματα. Γνωρίζω άτομα, που έχουν πολλά ρούχα και θα θα τους ρωτήσω αν μπορούν να μου δανείσουν ή να μου χαρίσουν μερικά, εφόσον δεν τα χρειάζονται», λέει η Τούνμπεργκ, που αποκτά με την ενηλικίωσή της μια σειρά προνομίων στη Σουηδία, όπως το δικαίωμα να οδηγεί αυτοκίνητο, να παντρευτεί ή να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα το καλοκαίρι του 2022. Το τελευταίο φαίνεται ότι την ενδιαφέρει περισσότερο αφού, όπως λέει, «κάθε ψηφοφορία είναι και μια εκλογική αναμέτρηση για το κλίμα» - λόγος για τον οποίο είχε καλέσει και τους Αμερικανούς να ψηφίσουν τον Τζο Μπάιντεν στην αναμέτρηση του Νοεμβρίου κι όχι τον αρνητή της υπερθέρμανσης του πλανήτη, Τραμπ.

Η Τούνμπεργκ δεν έχει διστάσει να ορθώσει τη φωνή της στο παρελθόν απέναντι στους ισχυρούς του πλανήτη για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Ο απερχόμενος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εκφραστεί αρκετές φορές υποτιμητικά για τη νεαρή ακτιβίστρια, όπως και ο ομόλογός του της Βραζιλίας, Ζαϊχ Μπολσονάρου, αλλά η Τούνμπεργκ έχει αποσπάσει κολακευτικά σχόλια από τον Πάπα Φραγκίσκο και τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ. Το περιοδικό Time ανακήρυξε τη Σουηδή ακτιβίστρια «πρόσωπο της χρονιάς» το 2019, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο η Σουηδή ακτιβίστρια εμφανίστηκε σ’ ένα ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα για την ίδια με τον τίτλο «Είμαι η Γκρέτα».

Με την ενηλικίωσή της δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στον αγώνα που δίνει από το καλοκαίρι του 2018 για την κλιματική αλλαγή, λέει. Κι επιμένει ότι το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια κρίση, που μας αφορά όλους και μάλιστα αμέσως. «Το σημαντικότερο», υπογραμμίζει η Τούνμπεργκ, «είναι να κατανοήσουμε ότι θα πρέπει να μειωθούν εδώ και τώρα οι εκπομπές ρύπων – όχι το 2025, το 2030 ή όποτε άλλοτε. Οι ρύποι που παράγουμε τώρα θα καθορίσουν το μέλλον μας», συμπλήρωσε στη σουηδική εφημερίδα Svenska Dagbladet. Για αποχώρηση από την εκστρατεία για το κλίμα, ούτε κουβέντα. «Είναι πολύ σοβαρό το θέμα», λέει.

