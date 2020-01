Η Γκουίνεθ Πάλτροου αποκαλύπτει το παρασκήνιο του ονόματος του νέου της κεριού – Ηταν «φτιαγμένη»

«Φτιαγμένη» ήταν η Γκουίνεθ Πάλτροου όταν έφτιαξε το νέο της κερί που έχει άρωμα… αιδοίου, όπως αποκάλυψε η ίδια.



Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Late Night» με παρουσιαστή τον Σεθ Μέγιερς, προκειμένου να προωθήσει το νέο της σόου στο netflix με τίτλο «The Goop Lap», αποκαλύπτοντας το πώς κατέληξαν σε αυτό το όνομα σε ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα της εταιρείας lifestyle της, το κερί με όνομα «This Smells Like My Vagina», που έγινε sold out.



Η συνέντευξη ξεκίνησε με ένα βίντεο από την πρεμιέρα της εκπομπής της, και δείχνει ανθρώπους να πίνουν το ψυχεδελικό τσάι των «μαγικών μανιταριών» με την ηθοποιό να λέει πως δοκίμασε κι αυτή και προσθέτοντας πως κι η ίδια ήταν «φτιαγμένη» έχοντας πιει ένα τέτοιο τσάι, όταν σκέφτηκε το όνομα για το κερί της.

«Ήμασταν 'φτιαγμένοι' από τα μανιτάρια»

Στην περιγραφή του κεριού, το οποίο κοστίζει το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 75 δολαρίων, στην ιστοσελίδα της Γκουίνεθ Πάλτροου αναφέρει πως πρόκειται για ένα «αστείο, πανέμορφο, σέξι και απροσδόκητα όμορφο άρωμα» με νότες εσπεριδοειδών και κέδρου. Προσθέτει πως η μυρωδιά του κεριού, θα προκαλέσει ένα αίσθημα «αποπλάνησης» και κυρίως «ζεστασιάς».



Το κερί με «άρωμα αιδοίου» που πουλά η Γκουίνεθ Πάλτροου / Φωτογραφία: © https://shop.goop.com



Η Γκουίνεθ Πάλτροου επέμεινε πως το όνομα ήταν ένα αστείο στην αρχή, εξηγώντας: «Μύρισα αυτό το όμορφο πράγμα και είπα: ‘Αυτό μυρίζει σαν το αιδοίο μου’. Έκανα πλάνα. Ήμασταν ‘φτιαγμένοι’ από τα μανιτάρια». Η διάσημη ηθοποιός πρόσθεσε, τέλος πως υπάρχει «ένα είδος ντροπής για το σώμα» και αποκάλεσε το νέο της προϊόν ως «ανατρεπτικό κερί».