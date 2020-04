Γιώργος Παρτσαλάκης: Η πρώτη ανάρτηση στο instagram μετά την περιπέτεια της υγείας του [εικόνα]

View this post on Instagram

Το ενδιαφέρον σας για την υγεία μου, με συγκίνησε πολύ. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου για τα θετικά μηνύματα που μου στείλατε, με βοήθησαν όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πράγματι υπήρξε ένα πρόβλημα με την καρδιά μου, αντιμετωπίστηκε με ένα stent και τώρα με μια προσοχή για ένα μήνα θα είμαι ξανά στις επάλξεις, θα είμαι ξανά μαζί σας γιατί αυτό έμαθα να κάνω είτε με το θέατρο είτε με την τηλεόραση εδώ και 45 χρόνια. Υ.Γ Και για να μη το βαρύνουμε πολύ πέστε ο Γιώργος άλλαξε δίσκο, πλατό, ρολεμαν! Και οι πιο δύσκολες στιγμές αν το καλοσκεφτείς, είναι αστείες.