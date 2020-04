Το μυστικό για να φτιάχνεις εύκολα τα παζλ -Ο ηθοποιός Γιώργος Χρυσοστόμου αποκαλύπτει από πού να ξεκινήσεις και τι να κάνεις

Πολύ πριν οι πωλήσεις των παζλ εκτιναχθούν λόγω καραντίνας, ο ηθοποιός Γιώργος Χρυσοστόμου είχε ήδη ξεκινήσει το παζλ με την «Γκουέρνικα» του Πικάσο.

Λάτρης των παζλ τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει μάθει όλα τα μυστικά ώστε να μπορεί να φέρει εις πέρας και την πιο απαιτητική εικόνα.

Ο ταλαντούχος και γοητευτικός ηθοποιός ανήκει σε αυτούς που αποζητούν στην διαδικασία του παζλ συγκέντρωση και ηρεμία. Γι΄αυτό και τώρα που «μένουμε σπίτι» βρίσκει λογικό ότι το ενδιαφέρον για τα παζλ έχει αυξηθεί.

«Αυτό το κλατς όταν κουμπώσει το τελευταίο κομμάτι, δεν περιγράφεται. Ξέρεις πια ποιο είναι αυτό το κομμάτι αλλά το αφήνεις για το τέλος. Για να ακουστεί αυτό το κλατς… Μπορώ να πω ότι είναι better than sex, better than food. Φέρνει μια ικανοποίηση και μια ησυχία. Και φυσικά μόλις ολοκληρωθεί δεν θέλει παρορμητικές κινήσεις, γιατί έχω δει μπροστά μου να διαλύεται παζλ. Θέλει ησυχία»....

