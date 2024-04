Γιώργος Αμούτζας: Παρανάλωμα του πυρός το αυτοκίνητο του ηθοποιού -Τρομακτικές εικόνες από τη φωτιά [βίντεο] - iefimerida.gr

Αντιμέτωπος με μία δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Γιώργος Αμούτζας, το αυτοκίνητο του οποίου κάηκε ολοσχερώς κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, με τις εικόνες της φωτιάς να προκαλούν σοκ.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός βρισκόταν σε στούντιο στο Γαλάτσι για να συμμετάσχει στο live του Just The Two Of Us, και είχε παρκάρει το όχημά του στον χώρο στάθμευσης των Ολυμπιακών Ακινήτων.

Στη διάρκεια του live show, και ενώ, μάλιστα, ο ίδιος βρισκόταν πάνω στη σκηνή, το όχημά του, από άγνωστη αιτία, τυλίχτηκε στις φλόγες και σήμανε συναγερμός, ενώ κλήθηκε η Πυροσβεστική, η οποία έφτασε άμεσα στο σημείο και ξεκίνησε την επιχείρηση κατάσβεσης.

Γιώργος Αμούτζας: Σοκαρισμένος ο ηθοποιός, ενημερώθηκε για τη φωτιά μόλις κατέβηκε από τη σκηνή του J2US

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «I Love Σου Κου», το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 10 το βράδυ, ενώ στις φλόγες τυλίχτηκε και δεύτερο όχημα, ενός εργαζόμενου στην παραγωγή του show.

Ο ηθοποιός, ο οποίος ενημερώθηκε για το συμβάν μόλις κατέβηκε από τη σκηνή του J2US, ήταν σοκαρισμένος, ενώ σε σχετικό βίντεο που έφερε στο «φως» η εκπομπή καταγράφεται τόσο η μεγάλη φωτιά και οι προσπάθειες κατάσβεσης, όσο και ο ίδιος ο Γιώργος Αμούτζας να μιλάει στο τηλέφωνο δίπλα από το κατεστραμμένο του όχημα.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Ρούτας, ο Νίκος Κοκλώνης που ενημερώθηκε για το περιστατικό, θα καλύψει ο ίδιος τα έξοδα για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητο του ηθοποιού, ενώ η Τάνια Μπρεάζου, η παρτενέρ του Γιώργου Αμούτζα στο J2US, δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του.