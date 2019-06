Γιάννης Βαρδής: Εγινε ξανά πατέρας -Η πρώτη φωτογραφία του γιου του, Αντώνη [εικόνα]

View this post on Instagram

Παιδια γεννησαμε❤️ηρθε στο κοσμο μας ο αντωνης βαρδης σημερα ψυχοσαββατο. Μεγαλη χαρα και μεγαλη ευλογια. Ευχαριστω τοσο πολυ την συζυγο μου που για δευτερη φορα μου κανει το μεγαλυτερο δωρο. Μπαμπα μου οτι δεν εζησες θα το ζεις μεσα απο μενα γιατι κυλας στο αιμα μου @natasaskafida #giannisvardis #antonisvardis