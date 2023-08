Viral 93χρονη γιαγιά για τα «αυθάδη» βίντεό της στο TikTok -Πηγαίνει σε κηδείες των πρώην της και τα σπάει! - iefimerida.gr

Μια γιαγιά έχει γίνει viral αφού γύρισε «αυθάδη» βίντεο GRWM (Get Ready With Me), δίνοντας αντισυμβατικές συμβουλές για ραντεβού και επειδή πήγε στην κηδεία του πρώην της.

Η 93χρονη Lillian Droniak, η οποία υιοθετεί τη φράση: "I slay while he lays", έχει περισσότερους από 11,5 εκατομμύρια followers στο TikTok χάρη στα θρασύτατα βίντεό της για τη ζωή της ως μόνη ενενηντάρα και τους πρώην φίλους της που της αρέσει να βάζει στο στόχαστρο.

Σήμερα ζει στο Σέλτον του Κονέκτικατ και έχει πέντε εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Η 93χρονη γιαγιά δίνει συμβουλές για τους άντρες

Σε ένα πρόσφατο βίντεο που μοιράστηκε στο λογαριασμό της Grandma Droniak, η Lillian δημοσίευσε μια σειρά από κλιπ σχετικά με τα σημάδια για να τρέξετε μακριά από έναν άνδρα. Θεωρεί ότι πρέπει να αποφεύγει μια γυναίκα άδρες που λένε ψέμαρα για το ύψους τους ή ανήκουν σε ζώδια του νερού.

Στο πρώτο μέρος του βίντεο, αποκαλύπτει μερικά σημεία της αντισυμβατικής της λίστας, στα οποία περιλαμβάνονται: «Αν δεν μου κρατάει την πόρτα. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Αν δεν του αρέσει το μπίνγκο, δεν βγαίνω μαζί του γιατί λατρεύω το μπίνγκο. Αν δεν μου κρατάει αρκετή σούπα στο ψυγείο. Πάντα μου αρέσει η σούπα και τρώω σούπα».

Και κατέληξε: «Αν δεν με αποκαλεί συνέχεια όμορφη, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του».

Σε ένα επόμενο κλιπ, προχώρησε ακόμη περισσότερο, καθώς πρόσθεσε: "Αν λέει ψέματα για το ύψος του. Δεν πειράζει αν είσαι ένας κοντός, απλά πρέπει να το ξέρουμε. Αν είναι ζώδιο του νερού, τρέξτε, τρέξτε πολύ μακριά. Μην ξεχνάς τα ονόματα που αρχίζουν με J. Μιλάω για τους Τζίμι, Τζέισον, Τζακ».

Η Lillian έγινε viral από τα «άτακτα» βίντεο που ανεβάζει στο TikTok

Τα «αυθάδη» βίντεο της ηλικιωμένης

Μια άλλη δημοφιλής κατηγορία βίντεο της Λίλιαν είναι τα βίντεο «Ετοιμαστείτε μαζί μου» ('Get Ready With Me').

Ανάμεσα στα αγαπημένα της, έχει τα εξής: «GRWM για να υπογράψω τη διαθήκη μου», «GRWM για να δω την ταφόπλακα μου», «GRWM για να παρατήσω ξανά τον πρώην μου» και «GRWM για ένα πάρτι μετά την κηδεία».

Σε ένα ιδιαίτερα δημοφιλές βίντεο, πτο οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 16,7 εκατομμύρια προβολές, η Lillian προλογίζει το κλιπ με: «GRWM για να επισκεφθώ τον τάφο του πρώην μου».

Στο βίντεο λέει: «Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και θέλω να του αφήσω μερικά λουλούδια! Φυσικά ήταν ζώδιο του νερού… αλλά μερικές φορές μου λείπει. Φιλούσε καλά! Έκλαιγε σαν μωρό όταν τον παράτησα… Γι' αυτό θα φορέσω σκουλαρίκια για μωρά. Να σου δείξω το ντύσιμό μου. Θα του φέρω ψεύτικα λουλούδια… για να μην πεθάνουν όπως αυτός».

Η 93χρονη έχει 11,5 εκατομμύρια followers στο TikTok

Ένα άλλο διάσημο κλιπ της, έχει τίτλο: «Κανόνες στην κηδεία μου», το οποίο έχει 41 εκατομμύρια προβολές. Σε αυτό, η Λίλιαν βιντεοσκόπησε τον εαυτό της μπροστά από κείμενο που έγραφε: «κανόνες στην κηδεία μου».

Οι κανόνες έλεγαν: «κλάψε αλλά όχι πολύ», «η Bertha δεν είναι καλεσμένη» και «μεθύστε μετά».

Η ηλικιωμένη γυναίκα εξήγησε γιατί δεν ήθελε οι καλεσμένοι να κλαίνε πολύ, λέγοντας: «Μην γελοιοποιηθείτε». Τους είπε επίσης να μεθύσουν (αλλά μετά την κηδεία), προσθέτοντας: «Πιείτε ένα σφηνάκι για μένα».

Γιατί κάνει η 93χρονη αυτά τα βίντεο

Η Lillian έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο κύριος στόχος του TikTok της ήταν να ανοίξει μια «ανάλαφρη» συζήτηση για τον θάνατο στην πλατφόρμα της.

Η ίδια δήλωσε στο Insider: «Δεν χρειάζεται να είναι τρομακτικό ή ταμπού. Σε βοηθάει να ζήσεις καλύτερα τη ζωή σου αν δεν φοβάσαι. Αστειεύομαι με τον θάνατο επειδή θα συμβεί σε όλους μας, όσο τρομακτικό κι αν είναι αυτό», είπε στο Insider, προσθέτοντας ότι «μπορούμε κάλλιστα να γελάσουμε με αυτόν».

Η Droniak δημοσιεύει κωμικά βίντεο στο TikTok κάθε λίγες ημέρες, δίνοντας συχνά συμβουλές ζωής στους followers της.

Είπε στο Insider ότι γυρίζει πολλά από αυτά τα βίντεο μόνη της, αλλά ένας από τους εγγονούς της, ο Kevin Droniak, ο οποίος επίσης δημοσιεύει στην εφαρμογή, τη βοήθησε να δημιουργήσει τον λογαριασμό της και μερικές φορές τη βοηθάει στα γυρίσματα.

Τα βίντεο που την έβαλαν σε μπελάδες

Όμως ο ανάλαφρος τόνος της κάποια στιγμή της έφερε μπελάδες, αφού ήρθε αντιμέτωπη με την οικογένεια ενός πρώην της.

Πέρυσι, η διάσημη γιαγιά αποκάλυψε ότι ο πρώην της, Μπρους, δεν θα της τηλεφωνεί πλέον επειδή πέθανε.

«RIP Bruce, αλλά τώρα δεν μπορείς να μου τηλεφωνήσεις», αναφέρει μεταξύ άλλον σε σχετικό βίντεο που ανέβασε, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 21,4 εκατομμύρια φορές.

Τρεις ημέρες αργότερα, η Droniak γύρισε ένα βίντεο «ετοιμαστείτε μαζί μου» πριν πάει στην κηδεία του Bruce, λέγοντας ότι ήθελε να πάει να τον δει μια τελευταία φορά για να του πει «αντίο».

«Δεν θέλω να βάλω πολύ μακιγιάζ. Δεν θέλω να κλέψω την παράσταση», εξήγησε καθώς έβαζε ρουζ στα μάγουλά της. «Δεν μπορείς να ξεχάσεις το κραγιόν», συνέχισε, επιλέγοντας μια ροζ απόχρωση. «Παλιά του άρεσε αυτό το χρώμα».

Αφού τελείωσε με το μακιγιάζ της, φόρεσε ένα μαύρο παλτό από ψεύτικη γούνα πριν βγει από την πόρτα.

«Δεν θέλω να δείχνω πολύ ωραία γιατί πρόκειται για κηδεία», εξήγησε στο τέλος του βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 45,2 εκατομμύρια προβολές και 64.000 σχόλια.

Πολλοί θαυμαστές την αποκάλεσαν «εμβληματική και «θρύλο», ενώ της έγραφαν ότι θέλουν να της μοιάσουν όταν μεγαλώσουν.

Ωστοσο λίγες ημέρες μετά αποκάλυψε ένα mail που έλαβε από την κόρη του πρώην της, Sue.

«Είναι τόσο εικονικό το γεγονός ότι πήγες στην κηδεία του πρώην σου και "τα 'έσπασες'», έγραψε ως λεζάντα σε ένα βίντεο που την δείχνει να γελάει, πριν το πλάνο κοπεί στο θυμωμένο γράμμα της Sue.

Η Droniak κατηγορήθηκε ότι ήταν «αγενής» και ότι μετέτρεψε το θάνατο του Bruce σε «αστείο»

«Γεια σου Λίλιαν, είμαι η κόρη του πρώην σου που μόλις απεβίωσε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έκανες ένα αστείο στο TikTok σχετικά με τον θάνατό του και ότι εσύ "τα έσπασες" στην κηδεία του. Είσαι [sic] αγενής και ελπίζω να σταματήσεις να "τα σπας" πολύ σύντομα… αν καταλαβαίνεις τι εννοώ», έγραφε το email.

Ωστόσο, η Droniak δεν φάνηκε να ενοχλείται πολύ από την αντίδραση της Sue και της απάντησε, διορθώνοντας μάλιστα ένα γραμματικό λάθος της.

Παρά το δράμα εκείνη την εποχή, η γιαγιά Droniak συνέχισε να αναπτύσσει μια ισχυρή παρουσία στην πλατφόρμα.

Και προς τέρψη των θαυμαστών της, τους υπενθυμίζει καθημερινά -στην περιγραφή στην πλατφόρμα της- ότι: «Ναι, μπορώ να γίνω και η γιαγιά σας».