Για τον θάνατο του γιού του μιλάει στα απομνημονεύματά του ο Πολ Νιούμαν - iefimerida.gr

Ακόμα ένα περιστατικό από τη ζωή του Πολ Νιούμαν έρχεται στο φως της δημοσιότητας καθώς περιλαμβάνεται στο νέο βιβλίο απομνημονευμάτων που θα κυκλοφορήσει στις 18 Οκτωβρίου με τίτλο «Paul Newman: The Extraordinary Life of an Ordinary Man».

Το αμερικανικό περιοδικό People εξασφάλισε αποκλειστικά αποσπάσματα από το βιβλίο και θα τα δημοσιεύσει στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή, ενώ μέρος αυτού δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Σύμφωνα με το περιοδικό, στο βιβλίο ο ηθοποιός αναφέρεται και στην τραγική απώλεια του γιου του Σκοτ, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών και αλκοόλ σε ηλικία 28 ετών το 1978.

Μιλώντας για τον χαμό του γιου του λέει: «Συνέχισα να πιστεύω ότι περνούσε μια φάση κακής κρίσης στην εφηβεία. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν μοιραίο».

«Υπήρχε κάποιος τρόπος να του πω ότι δεν έπρεπε να είναι σαν εμένα;» ρωτάει. «Ότι δεν έπρεπε να κάνει "μάτσο" πράγματα και θα μπορούσε απλώς να είναι ο εαυτός του;» προσθέτει.

«Πολλές φορές έχω πέσει στα γόνατα και έχω ζητήσει τη συγχώρεση του Σκοτ», συνεχίζει. «Ζητώ συγχώρεση για εκείνο το κομμάτι του εαυτού μου που έδωσε την ώθηση για τη δική του καταστροφή. Τι θα χρειαζόταν για να το αποτρέψει αυτό; Δεν είμαι σίγουρος…», καταλήγει ο ηθοποιός.