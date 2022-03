Γιατί ο ΓΓ του ΟΗΕ θυμήθηκε το τραγούδι του Τζον Λένον Give peace a chance -Πότε και γιατί το είχε γράψει - iefimerida.gr

Στην είδηση της εισβολής του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τουίταρε προς τον Πούτιν, την ιστορική φράση του Τζον Λένον:

«President Putin, stop your troops from attacking Ukraine. Give peace a chance. (Πρόεδρε Πούτιν σταμάτησε τον στρατό σου από το να επιτεθεί στην Ουκρανία. Δώσε μια ευκαιρία στην Ειρήνη)». Give peace a chance είναι η ιστορική φράση του Τζον Λένον που είπε (την έκανε και τραγούδι), το 1969 διαμαρτυρόμενος για τον Πόλεμο στο Βιετνάμ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστορία του τραγουδιού του Τζον Λένον

Τον Μάιο του 1969, ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο, αποφάσισαν να μείνουν επί οκτώ μέρες σε ένα κρεβάτι σουίτας του Ξενοδοχείου Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ καλώντας κάθε μέρα εκεί δημοσιογράφους. Ονόμασαν αυτό το οκταήμερο «Bed In», και όταν ρωτήθηκαν τι ήθελαν να πετύχουν με αυτό, ο Λένον απάντησε : «Just give peace a chance (να δώσουμε μια ευκαιρία στην Ειρήνη)».



Εκτός από δημοσιογράφοι, πολλά διάσημα πρόσωπα και φίλοι του ζευγαριού που βρίσκονταν τότε στο Μόντρεαλ, πήγαιναν καθημερινά, να τους δουν στην σουίτα. Εκεί λοιπόν, στις 31 Μαΐου 1969, ο Λένον, μόλις μέσα σε 15 λεπτά, έγραψε το τραγούδι και το ηχογράφησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με πρόχειρα μέσα.



Στην ηχογράφηση παίζει κιθάρα ο Λένον και ο ηθοποιός - μουσικός Tommy Smothers. Στα φωνητικά συμμετείχαν ο Timothy Leary, ο Allen Ginsberg, η Γιόκο Όνο, η Petula Clark, άλλοι που ήταν εκεί, όπως και κάποιοι νεαροί Κρίσνα τους οποίους ζήτησε ο Λένον γνωρίζοντας ότι υπάρχουν στην πόλη. Ένας ντόπιος dj έπαιξε ντέφι, ενώ οι Κρίσνα με κουδουνάκια και άλλοι με παλαμάκια, χτυπήματα στην πόρτα και στα τραπεζάκια έδωσαν επιπλέον ρυθμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τραγούδι αυτό έγινε το πρώτο χιτ του Λένον χωρίς τους Beatles. Γρήγορα αναδείχτηκε ως ο Ύμνος του Αντιπολεμικού κινήματος και στις 15 Οκτωβρίου 1969 τραγουδήθηκε από χιλιάδες στην ιστορική διαδήλωση The Moratorium to End the War in Vietnam αλλά και τον επόμενο μήνα στην Πορεία (15 Νοεμβρίου 1969) στην Ουάσιγκτον όταν 500 χιλιάδες βάδισαν κατά του Πολέμου. Πάνω από 50 χρόνια μετά, το Give Peace a Chance παραμένει επίκαιρο!

Δείτε βίντεο και εικόνες από το «Bed in» του Τζον Λένον και την ηχογράφηση του τραγουδιού:

Από αριστερά : Petula Clark (;), Tommy Smothers, John Lennon, Yoko Ono, Rosemary Leary και Timothy Leary. Φωτο: Stephen Sammons. Montreal's Queen Elizabeth Hotel, 1969

Στιγμιότυπα από το οκταήμερο Bed In στο Μόντρεαλ. Φωτο: Stephen Sammons. Montreal's Queen Elizabeth Hotel, 1969