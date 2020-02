Μια 35χρονη μητέρα κέρδισε τα καλλιστεία της Μις Γερμανία- Είχε περάσει μέρος της ζωής της στην Αθήνα [βίντεο]

View this post on Instagram

The face you make when you realise you don't need anything for Christmas 🎄😝 Wir haben alles, uns wünschen uns noch mehr. Schenken einander Sachen, die Platz einnehmen, an der Stelle wo wir meinten, wir Dinge bräuchten. Doch woran es uns mangelt, sind Kontakte mit Menschen, vor allem mit denen, die die Dinge die wir uns wünschen wirklich brauchen. Beschert einander großzügig mit eurer Zeit, verschenkt eure Essensreste nach dem Fest, teilt Gespräche über einer Flasche Wein, kocht eine wundervolle Mahlzeit zusammen, geht gemeinsam spazieren und teilt die Liebe mit euren Mitmenschen. Alles andere besitzen wir doch schon längst im Überfluss, oder? Ich wünsche euch allen eine wundervolle Weihnachtszeit. Seit fröhlich - beisammen. X Leonie Photo: @tobiasdick