Γενέθλια στο πλατό του Still Standing για τη Μαρία Μπεκατώρου: Η έκπληξη που της έκαναν οι συνεργάτες της [βίντεο]

View this post on Instagram

#Repost @ant1tv with @get_repost ・・・ Αγαπημένη μας @mariampekatwrou να τα εκατοστήσεις!! Το #StillStandingGR ξεκινάει με την καλύτερη έκπληξη! ! 🎂🎂 #ant1tv 🎈🎈Ποσό τυχερή είμαι!!Εχω τους καλύτερους συνεργάτες!!Μεγαλη Ευλογια