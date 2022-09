Η ιστορία πίσω από το Gangsta's Paradise του Coolio -Ίσως το πιο γνωστό κομμάτι των 90's - iefimerida.gr

O Coolio έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στους φαν του και όχι μόνο και οδηγώντας όλους να ακούσουν ξανά σήμερα ένα από τα πιο επικά τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Το Gangsta's Paradise.

Ο μουσικός, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Artis Leon Ivey Jr, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πάτωμα του μπάνιου του σπιτιού ενός φίλου του στο Λος Άντζελες γύρω στις 4 το απόγευμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο του Coolio επί τόπου και αναμένεται η νεκροψία να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου. Ωστόσο, πηγές της αστυνομίας του Λος Αντζελες ανέφεραν ότι «δεν βρέθηκαν ναρκωτικά ή σύνεργα ναρκωτικών κοντά του» και δεν υπάρχουν υποψίες εγκληματικής ενέργειας.

Η πρώτη εκτίμηση, τουλάχιστον των διασωστών που ήταν και οι πρώτοι που τον εξέτασαν, ήταν ότι ο Coolio υπέστη καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με τον επί μακρόν μάνατζερ του σταρ, Jarez.

Ο Coolio είναι ο ράπερ πίσω από το πιο εμβληματικό τραγούδι των 90's και ένα από τα πλέον θρυλικά στην ιστορία της μουσικής γενικότερα, το Gangsta's Paradise. Το τραγούδι ήταν το σάουντρακ της ταινίας Dangerous Minds του 1995 με την Michelle Pfeiffer.

Το κομμάτι ήταν στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 για τρεις εβδομάδες και χάρισε στον Coolio το βραβείο Grammy για την καλύτερη σόλο ραπ ερμηνεία το 1996. Κέρδισε επίσης δύο MTV Video Music Awards για το καλύτερο ραπ βίντεο κλιπ και το καλύτερο βίντεο από ταινία και ένα Billboard Music Award.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Pfeiffer, μετά την είδηση του θανάτου του Coolio μοιράστηκε το βίντεο κλιπ του Gangsta's Paradise.

«Στεναχωρήθηκα που έμαθα για τον θάνατο του χαρισματικού καλλιτέχνη @coolio. Μια ζωή που κόπηκε πολύ σύντομα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως κάποιοι από εσάς ίσως γνωρίζετε, είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του στην ταινία Dangerous Minds το 1995. Κέρδισε Grammy για το εξαιρετικό τραγούδι του στο soundtrack - το οποίο νομίζω ότι ήταν ο λόγος που η ταινία μας γνώρισε τόση επιτυχία.

Τον θυμάμαι να είναι πολύ ευγενικός. 30 χρόνια αργότερα, ακόμα ανατριχιάζω όταν ακούω το τραγούδι. Στέλνω αγάπη και φως στην οικογένειά του. Αναπαύσου στη Δύναμη, Artis Leon Ivey Jr».

Τον περασμένο Μάιο, η Pfeiffer ειχε μοιραστεί με τους φαν της στο Instagram μια εικόνα που τραβήχτηκε το 1995, όταν οι δυο τους δούλευαν για το βίντεο κλιπ του Gangsta's Paradise.

Η Pfeiffer ήταν η πρωταγωνίστρια της ταινίας, υποδυόμενη την πρώην πεζοναύτη LouAnne Johnson, η οποία πηγαίνει να εργαστεί σε ένα γυμνάσιο ως καθηγήτρια σε μια σκληρή γειτονιά της Καλιφόρνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστορία του Gangsta's Paradise που έγραψε ιστορία

Αν τα '90s ήταν τραγούδι, θα ήταν το Gangsta's Paradise. Λίγα τραγούδια στην ιστορία έτυχε να είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένα με μια δεκαετία και όλες τις αδυναμίες της, όσο το θρυλικό κομμάτι του Coolio.

Σχεδόν αμέσως μετά την κυκλοφορία του στα μέσα του '90 έπαιζε ακατάπαυστα στα στερεοφωνικά όχι μόνο των εφήβων αλλά όλων σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Θεωρείται από πολλούς, το καλύτερο χιπ χοπ κομμάτι που έγινε ποτέ για σάουντρακ ταινίας.

Αναφέρει το faroutmagazine.co.uk την ιστορία του:

«Αρχικά, το τραγούδι είχε βάλει στο μάτι ο Will Smith και ο Martin Lawrence για το ομώνυμο τραγούδι του επερχόμενου θρίλερ δράσης Bad Boys, αλλά, προφανώς, με το μυαλό του στο κέρδος, ο Coolio το έδωσε σε αυτόν που του έδωσε περισσότερα.

Αν και η απόφαση μπορεί να μοιάζει ότι ελήφθη με βάση το χρηματικό κίνητρο, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και ένας άλλος λόγος που ο Coolio ήθελε να συνεργαστεί με την Pfeiffer και τους άλλες συντελεστές της ταινίας. Θα του παρείχαν έναν βίντεο κλιπ για το MTV γεμάτο σταρ, κάτι που ήταν απόλυτα λογικό για τον ράπερ από το Compton. Δίνοντας το τραγούδι στην ταινία «Dangerous Minds», απέκτησε ένα μουσικό βίντεο με τον εμβληματικό πλέον Antoine Fuqua και τη mega-star Michelle Pfeiffer. Ο Coolio είχε πλέον θέσει τον εαυτό του στο επίκεντρο της σκηνής. Kαι μάλιστα της παγκόσμιας σκηνής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός του ότι το τραγούδι ήταν ένας κλασικός ύμνος της χιπ χοπ, η ταινία στην οποία έπαιξε ήταν επίσης μια τεράστια επιτυχία. Η ταινία, ένα σχολικό δράμα, επικεντρωνόταν στις προσπάθειες της Pfeiffer να γίνει αποδεκτή ως δασκάλα στην τάξη της, που ήταν γεμάτη ταραξίες. Μέσω του Bob Dyan και των εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, προσπαθούσε να τους βοηθήσει να αγαπήσουν τη μάθηση και να αποφοιτήσουν από το Λύκειο».

Όπως τόσα άλλα πλέον κλασικά τραγούδια, το κομμάτι ήταν μια διασκευή του κλασικού «Pastime Paradise» του Stevie Wonder με τον Coolio σε ένα συγκλονιστικό beat. «Δεν ήμουν πραγματικά εξοικειωμένος με το 'Pastime Paradise', όσο μεγάλος φαν του Stevie Wonder κι αν ήμουν», είχε πει κάποια στιγμή ο Coolio στο Rolling Stone.

«Το πρώτο μου άλμπουμ που αγόρασα ποτέ ήταν αυτό με το 'Superwoman'. [Το Music of My Mind του 1972.] Το πήρα για τα 12α γενέθλιά μου, αυτό και το Fight the Power των Isley Brothers. Το Songs in the Key of Life, η μητέρα μου είχε αυτό το άλμπουμ στο σπίτι, οπότε ήταν κάπως περίεργο που δεν ήξερα το τραγούδι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και ο Coolio δεν είχε ενδιαφερθεί ποτέ ιδιαίτερα για την ηχογράφηση της διασκευής, ο Larry Sanders του έστειλε το demo και φυσικά τον κέρδισε αμέσως.

Μάλιστα, στα βραβεία Billboard του 1995 ο Coolio ερμήνευσε το τραγούδι μαζί με τον Stevie Wonder στα βραβεία Billboard του 1995.

Μιλώντας για τη δημιουργία του τραγουδιού με τον Howard Stern το 1995, ο Coolio περιέγραψε την κεντρική ιδέα του τραγουδιού, το νόημά του: «Είναι πραγματικά όλα από τη ζωή, επειδή ζεις επίσης στον παράδεισο των γκάνγκστερ. Βλέπεις, δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο της δουλειάς σου και ο "παράδεισος του γκάνγκστερ" είναι όταν σε ελέγχουν. Όταν το έγραφα, ο L.V. (σσ ο τραγουδιστής του κομματιού) τραγουδούσε το κομμάτι, και μπήκα μέσα και είπα, 'γαμώτο, θα μου άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενα τραγούδι που ήταν μια ακόμη απόδειξη ότι η τέχνη μιμείται τη ζωή, καθώς ο γεννημένος στο Compton Coolio έγραψε ένα τραγούδι για την προσπάθεια να ξεφύγει από τη γειτονιά μέσω της γνώσης.

Ο Coolio είπε για τη διαδικασία σύνθεσης: "Κάθισα κάτω και άρχισα να γράφω. Ακούγοντας τη γραμμή του μπάσου, τη γραμμή του ρεφρέν και το hook, άνοιξα το μυαλό μου. 'As I walk through the valley of the shadow of death/I take a look at my life, and I see there's nothing left' - το έκανα freestyle- και το έγραψα

"Το σκέφτηκα για ένα λεπτό", συνέχισε, "και μετά έγραψα όλο το υπόλοιπο τραγούδι χωρίς να σταματήσω. Ξέρετε, θέλω να πιστεύω ότι ήταν θεϊκή παρέμβαση. Το 'Gangsta's Paradise' ήθελε να γεννηθεί, ήθελε να έρθει στη ζωή και επέλεξε εμένα ως φορέα".

Δεν υπήρχε πάρτι τη δεκαετία του '90 που δεν θα έπαιζε το Gangsta's Paradise, σίγουρα ένα τραγούδι σταθμό για την χιπ χοπ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο ένα στα chart στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Αυστρία, τη Δανία και σε ολόκληρη την Αυστραλία. Το single ήταν το πρώτο ραπ τραγούδι που πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

Για αυτούς τους λόγους και για αρκετούς ακόμη, η κληρονομιά του Coolio, του εκλιπόντος ράπερ, ακούγεται σε κάθε μέτρο του "Gangsta's Paradise"...