Οι διασημότητες που ξεχώρισαν στα Όσκαρ μέσα από τον φακό του φωτογράφου του Vanity Fair [εικόνες] - iefimerida.gr

Ως είθισται, το Vanity Fair διοργάνωσε το ετήσιο after party του, το οποίο έχει γίνει πλέον παράδοση στα Όσκαρ.

Ο φωτογράφος διασημοτήτων Mark Seliger έχει αναλάβει εδώ και μια δεκαετία να απαθανατίσει την ξεχωριστή βραδιά των μεγαλύτερων αστέρων του Χόλιγουντ, συγκεντρώνοντάς τους για να τραβήξει τα πορτρέτα τους στο στούντιό του.



Είτε ήθελαν να επιδείξουν το ολοκαίνουριο αγαλματίδιό τους, είτε με την εντυπωσιακή τους εμφάνιση στο πάρτι, ο Seliger τους απαθανάτισε σε όλο τους το μεγαλείο.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης -που πραγματοποιήθηκε στο Wallis Annenberg Center for the Performing Arts- οι διασημότητες είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν και να συζητήσουν τα σημαντικότερα σημεία της τελετής, στα οποία, κατά πάσα πιθανότητα, περιλαμβάνεται η μοναδική ερμηνεία του Ράιαν Γκόσλινγκ στο «I'm Just Ken» με ροζ κοστούμι.



Έμμα Στόουν

Με ένα εντυπωσιακό ασημένιο φόρεμα Louis Vuitton εμφανίστηκε στο πάρτι του Vanity Fair η Έμμα Στόουν για να γιορτάσει τη μεγάλη της νίκη, μετά το «ατύχημα» που είχε με την ενδυμασία της στην τελετή απονομής των Όσκαρ.

Ήταν το δεύτερο Όσκαρ της ηθοποιού, καθώς το 2017 είχε λάβει το ίδιο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «La La Land».



Κρίστοφερ Νόλαν και Έμμα Τόμας



Ο Βρετανός σκηνοθέτης κατάφερε επιτέλους να πάρει το πολυπόθητο Όσκαρ, 22 χρόνια μετά την πρώτη του υποψηφιότητα.

Ο Νόλαν κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τη δουλειά του στην ταινία Oppenheimer, η οποία απέσπασε και το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Η σύζυγός του, η παραγωγός Έμμα Τόμας, παρέλαβε το βραβείο, παραδεχόμενη στο κοινό ότι ονειρευόταν να αποκτήσει το αγαλματίδιο για πολύ καιρό.

Billie Eilish



Την Κυριακή 10 Μαρτίου, η Billie Eilish έγραψε ιστορία καθώς έγινε το νεότερο άτομο που έχει κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ.

Η 22χρονη τραγουδίστρια και ο αδελφός της, Finneas, κέρδισαν το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το «What Was I Made For?» της Barbie. Τα αδέλφια ενθουσίασαν επίσης τους τηλεθεατές με μια υπέροχη ερμηνεία της μπαλάντας.

Μαρκ Ράφαλο

Ντέι Βάιν Τζόι Ράντολφ



Η τραγουδίστρια που έγινε ηθοποιός έλαβε το πρώτο της Όσκαρ για την ερμηνεία της ως πενθούσα μητέρα στην ταινία «The Holdovers» του Αλεξάντερ Πέιν.

Λεμπρόν Τζέιμς

Τζένιφερ Λόρενς





Σουίντνεϊ Σουίνι

Αμέρικα Φερέρα

Τζάστιν Θέροου

Άνια Τέιλορ Τζόι