Σπάνιες φωτό: Οι κρεβατοκάμαρες της Νταϊάνα, το γραφείο της, ο καναπές με τα κουκλάκια -Το διαμέρισμά της στο παλάτι [εικόνες]

Swipe to view some pictures of Princess Diana's places: 1st pic: Diana with her friend Suzie Kassem in her apartment at Kensington palace, and we can see William's photo on the table 2nd pic: Diana's bedroom at her family's house 3rd pic: Diana's bedroom during the honeymoon 4th pic: Diana's bedroom in the royal yacht and we can see her pic with Charles on the table 5th pic: Inside Diana's apartment at Kensington palace, her sons photos cover the wall 6th pic: Diana's stuffed toys on the couch of her bedroom 7th pic: This is where the princess was styling her hair and wearing her makeup 8th pic: Diana's desk as she left it last time. We can see two tiny statues of Jesus and the Virgin, two clocks and several photos of William and Harry 9th pic: The hallway Last pic: Diana's dining room at Kensington palace اسحب الصورة لرؤية غرف الأميرة ديانا: أول صورة: ديانا مع صديقتها سوزي قاسم في القصر وتظهر صورة ويليام على الطاولة ثاني صورة: غرفة نوم ديانا في بيت أهلها ثالث صورة: غرفة نوم ديانا في شهر العسل رابع صورة: غرفة نوم ديانا في اليخت الملكي ونرى صورتها مع تشارلز على الطاولة بجانب السرير خامس صورة: في شقة ديانا في القصر، صور أبنائها تغطي الحائط سادس صورة: ألعاب الأميرة ديانا على كنبة في غرفة نومها في القصر سابع صورة: هنا كانت الأميرة تسرح شعرها وتضع الماكياج ثامن صورة: مكتب الأميرة كما تركته آخر مرة، يظهر تمثال صغير للمسيح وتمثال صغير للعذراء، ونرى ساعتين وصور ويليام وهاري تاسع صورة: من البهو المؤدي إلى شقة ديانا في القصر آخر صورة: غرفة الطعام في شقة ديانا في القصر