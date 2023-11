Variety: H Fifth Season πήρε τα παγκόσμια δικαιώματα του Milky Way -«Οπτική ποίηση μιας ιστορίας ενηλικίωσης» - iefimerida.gr

Το βράδυ της Πέμπτης, το Mega βάζει ένα μεγάλο στοίχημα με τον κόσμο της τηλεόρασης, πρωτοπορώντας, καθώς ενώνει τον κινηματογράφο με την τηλεόραση: Το Milky Way κάνει πρεμιέρα.

Η σειρά του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα, Βασίλη Κεκάτου, δεν αποτελεί μια ακόμη τηλεοπτική σειρά, αλλά κάποια που φιλοδοξεί να αγγίξει τους τηλεθεατές και να μιλήσει για σύγχρονα, πολυσύνθετα θέματα που αφορούν όλους εμάς.



Κάποιοι θα την αγαπήσουν και θα ενθουσιαστούν και άλλοι θα εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους -άλλωστε ήδη η σειρά έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια με μία μόνο σκηνή της.

Η ιστορία ενηλικίωσης της Μαρίας και του Τζο, δύο τελειόφοιτων Λυκείου που λαχταρούν να φύγουν μακριά από την αργόσυρτη επαρχιακή τους πόλη και να ζήσουν το «αθηναϊκό όνειρο», θα επιχειρήσει να μιλήσει στις καρδιές όλων, όσων ετών κι αν είναι, σε όποια φάση της ζωής τους και αν βρίσκονται.

Το Milky Way του Βασίλη Κεκάτου θα κάνει πρεμιέρα αύριο, Πέμπτη, στο Mega, καλώντας τους τηλεθεατές σε ένα γαλαξιακό ταξίδι. Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι το μόνο ταξίδι της σειράς.

Ήδη, η Foss Production, μετά και την επιτυχημένη διεθνή πρεμιέρα του «Milky Way» στο φεστιβάλ Series Mania της Γαλλίας, συμφώνησε με μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες παραγωγής και διανομής περιεχομένου, την Fifth Season, για τη διεθνή διάθεση και διανομή της σειράς σε όλο τον κόσμο.

Fifth Season για Milky Way: «Οπτική ποίηση ιστορίας ενηλικίωσης»

Το Variety, σε σημερινό του δημοσίευμα, αφού χαρακτηρίζει «ριζοσπαστική» τη σειρά του Βασίλη Κεκάτου, αναφέρει ότι η Fifth Season απέκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα διανομής του Milky Way.

Όπως σημειώνει, αυτή είναι η «πρώτη εξαγορά ελληνικής σειράς από τη Fifth Season, την εταιρεία παραγωγής και διανομής που προηγουμένως ήταν γνωστή ως Endeavor Content».

Ο Arvand Khosravi, SVP of scripted television strategy at Fifth Season, δήλωσε στο Variety:

«Ο απίστευτα ταλαντούχος συγγραφέας-σκηνοθέτης Βασίλης Κεκάτος μας υπενθυμίζει γιατί η ελληνική αφήγηση ξεπερνά τα σύνορα και αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το Milky Way προσφέρει μια προκλητική εξερεύνηση των κοινωνικών προτύπων και των προσωπικών επιλογών που θα έχει απήχηση στους θεατές σε όλο τον κόσμο. Το κοινό θα γοητευτεί από αυτές τις ερμηνείες και την οπτική ποίηση αυτής της ιστορίας ενηλικίωσης».