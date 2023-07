Ferrari: Πότε θα κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη ταινία του Μάικλ Μαν - iefimerida.gr

Η εταιρεία παραγωγής Neon απέκτησε τα δικαιώματα διανομής σε μία από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς.

Πρόκειται για την ταινία «Ferrari» του Μάικλ Μαν με πρωταγωνιστές τον 'Ανταμ Ντράιβερ και την Πενέλοπε Κρουζ.

«Ο Μάικλ Μαν, ένας από τους πιο καινοτόμους και σημαντικούς σκηνοθέτες του αμερικανικού κινηματογράφου, εντυπωσιάστηκε από τη δύναμη αυτής της δραματικής ιστορίας, επιμένοντας για πολλά χρόνια να τη μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Neon Τομ Κουίν.

«Η συνεργασία με τον Μάικλ Μαν ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Η υπόθεση της ταινίας Ferrari

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο «Enzo Ferrari: The Man and his Machines» του δημοσιογράφου Μπροκ Γέιτς, σε σενάριο του Τρόι Κέννεντι Μάρτιν. Επικεντρώνεται στο καλοκαίρι του 1957 όπου βρίσκει τον πρώην οδηγό της Formula 1 Εντσο Φεράρι, στο χείλος της οικονομικής και προσωπικής καταστροφής μετά τον θάνατο του γιου του Dino σε ηλικία 24 ετών από μια σπάνια ασθένεια. Αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα ποντάροντας σε ένα τελευταίο αγώνα, «τον πιο όμορφο του κόσμου» όπως είχε πει.

Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων γυρίστηκε στην Μόντενα της Ιταλίας εκεί όπου γεννήθηκε και έχτισε την αυτοκρατορία του ο Εντσο Φεράρι με τον Μάικλ Μαν να αναλαμβάνει μέρος της παραγωγής.

Η ταινία αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Το καστ συμπληρώνουν επίσης οι Σέιλιν Γούντλεϊ, Τζακ Ο'Κόνελ, Πάτρικ Ντέμπσι και Γκαμπριέλ Λεόν.

Σύμφωνα με το Deadline, η πρεμιέρα της ταινίας στις αίθουσες αναμένεται στις 25 Δεκεμβρίου.