feel_free ως εθνική προτεραιότητα - iefimerida.gr

Πώς το Body Positivity, Diversity, Equity and Inclusion στον χώρο εργασίας οδηγεί σε πιο υγιείς ανθρώπους, που αγαπούν αυτό που είναι και αισθάνονται πιο ελεύθεροι και πιο παραγωγικοί.

«Το δοκίμασα και δεν μου ταίριαζε. Ήμουν όμως αποφασισμένη να το φορέσω», αναφέρει σε δήλωσή της η Kim Kardashian για την επιλογή της να φορέσει το θρυλικό φόρεμα της Marilyn Monroe. Και η σύγκριση ήταν αναπόφευκτη. Επειδή έγινε αντίγραφο ενός πρωτότυπου. Και όχι καλό αντίγραφο, για αυτό και σχολιάστηκε αρνητικά.

Έχετε όμως σκεφτεί πόσες φορές πέφτουμε και εμείς οι ίδιοι σε αυτή την παγίδα, να μοιάσουμε σε κάποιους διάσημους; Ή να ακολουθήσουμε κάτι επειδή κάποιοι μας το επιβάλλουν; Διαβάζεις στη σκέψη του προϊστάμενου ή του συναδέλφου σου ότι έχεις παραπάνω κιλά και για αυτό δεν μπορείς να είσαι η εικόνα της εταιρείας που εργάζεσαι στο επόμενο meeting για μια νέα δουλειά. Σου λένε ότι τα σαρκώδη χείλη είναι σέξι και κάνεις ενέσιμες επεμβάσεις. Στα -ήντα βλέπεις μία ρυτίδα στο μέτωπο και τρέχεις να την παγώσεις, συνεχίζοντας να πολεμάς το χρόνο. Και αν έχεις πάρει κάποια έξτρα κιλά στη διάρκεια του χειμώνα, υπάρχουν πολλές διάσημες δίαιτες να ακολουθήσεις για να τα χάσεις γρήγορα. Άλλωστε, η Kim (Kardashian) έχασε επτά κιλά σε τρεις εβδομάδες!

Είναι στην ανθρώπινη φύση μας να προσέχουμε την εξωτερική μας εμφάνιση και να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Ωστόσο είναι πολύ διαφορετικό να εξαρτιόμαστε και να επηρεαζόμαστε ψυχολογικά από τη γνώμη των άλλων για το αν είμαστε όμορφοι μέσα από τα δικά τους μάτια. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι η ομορφιά έχει μία υποκειμενική χροιά για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά.

«Όλα τα σώματα είναι όμορφα» είναι το μήνυμα του «Body Positivity», που ξεκίνησε ως κίνημα αποδοχής και κατά των διακρίσεων σε βάρος των ανθρώπων με βάση το μέγεθος ή το σωματικό τους βάρος στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

«Body positivity» είναι να νιώθεις άνετα με το σώμα σου. Είναι να το εκτιμάς, παρόλο που δεν έχει τις αναλογίες ενός μοντέλου. Είναι να παραδεχτείς ότι ακόμα και αν δεν σου αρέσουν τα πάντα πάνω σου, είσαι εντάξει με αυτό. Είναι να το αποδεχτείς, να εξοικειωθείς και να συμφιλιωθείς με τις αλλαγές που σου συμβαίνουν, και να συνεχίσεις να απολαμβάνεις τη ζωή.

Με αφορμή το «Body Positivity», η SYMMETRIA® με διεθνή παρουσία στο χώρο της υγείας και ομορφιάς από το 2005, στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια έμπρακτα το Diversity, Equity and Inclusion ή, στα ελληνικά, την ποικιλομορφία και ετερογένεια, την ισότητα και δικαιοσύνη, και την ενσωμάτωση στο χώρο εργασίας.

«There's no beauty without diversity & no SYMMETRIA® without inclusivity» αποτελεί μια από τις βασικές αρχές της SYMMETRIA® σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται διεθνώς αλλά και τους εργαζομένους της.

Ο πλαστικός χειρουργός Dr. Νίκος Μεταξωτός MD, Ph.D, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών και ιδρυτής της SYMMETRIA®, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σκεφτείτε αν η εικόνα του ανθρώπινου σώματος και του φαίνεσθαι γενικότερα επηρεάζει τη θέση μας και το ρόλο μας στο εργασιακό περιβάλλον, πόσο πολύ η διαφορετικότητα μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την εργασιακή μας θέση, αλλά και να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την επαγγελματική μας εξέλιξη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό σήμερα να υπάρχει απόλυτη ισότητα, δικαιοσύνη και ενσωμάτωση στο χώρο εργασίας όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από την εικόνα τους και το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Το Diversity, Equity and Inclusion στον επαγγελματικό χώρο οδηγεί σε πιο υγιείς ανθρώπους, που αισθάνονται πιο ελεύθεροι και πιο παραγωγικοί, που τα έχουν βρει με τον εαυτό τους και αγαπούν πραγματικά αυτό που είναι, καθώς αποδέχονται τη μοναδικότητά τους».

Ο Dr. Νίκος Μεταξωτός

Όσο και αν φαίνεται οξύμωρο, ένα από τα ελάχιστα θετικά της πανδημίας είναι ότι άλλαξε πολύ τον καταναλωτή στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς.

Ο Dr. Νίκος Μεταξωτός MD, Ph.D, συνεχίζει χαρακτηριστικά: «Ο Covid-19 μας οδήγησε σε ένα αύριο όπου το πρότυπο της ομορφιάς συνάδει απόλυτα με την υγεία. Μελετώντας ιστορικά την αντίληψη της ομορφιάς στο χρόνο, τα πρότυπα ομορφιάς συνδέονταν πάντα με την υγιή εμφάνιση, ιδιαίτερα μετά από περιόδους μεγάλης φτώχειας ή πανδημιών. Η πανδημία έρχεται να ανατρέψει την αναζήτηση της ομορφιάς ''της μεταμόρφωσης'' και να μας οδηγήσει στην αναζήτηση μιας εικόνας όσο πιο κοντά γίνεται στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Ο νέος ορισμός της ομορφιάς, που δίνεται μέσα από την υγιή εμφάνιση, επηρεάζει αισθητά όχι μόνο τον χώρο των προϊόντων αλλά και ολόκληρη την επιστήμη της πλαστικής χειρουργικής, επεμβατικής ή μη και γενικότερα της αισθητικής ιατρικής. Για αυτό και στη SYMMETRIA® έχουμε σταματήσει να μιλάμε για δίαιτα αλλά για υγιές σωματικό βάρος, στηρίζοντας το BODY POSITIVITY. Όμως, όσο σημαντικό στοιχείο και αν είναι η εικόνα του σώματος στην αυτοπεποίθηση και στην αυτοεκτίμησή μας, δεν είναι το παν. Υπάρχουν πολλά περισσότερα στοιχεία στην ταυτότητά μας από το πώς φαίνεται ένα άτομο. Αυτό που εγώ θεωρώ ομορφιά είναι η ομορφιά να αντιμετωπίζεις την καθημερινότητα με γαλήνη, να δίνεις τις μάχες σου και να παραμένει η ψυχή σου όμορφη, να συνειδητοποιείς πόσο τυχερός είσαι που ζεις τη ζωή σου κοντά σε ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπούν, και να το βλέπεις σε κάθε βλέμμα τους».

Η SYMMETRIA® στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια έμπρακτα το Diversity, Equity and Inclusion και φέτος όπως κάθε χρόνο, τιμά το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας (Pride Festival), και διοργανώνει την καμπάνια BE THE REAL YOU IN THE BEST WAΥ POSSIBLE, η οποία είναι αφιερωμένη στην LGBTQIA+ κοινότητα.

Η φετινή καμπάνια επικεντρώνεται σε δύο πυλώνες: Awareness & Education, δηλαδή την αναγνώριση και και την εκπαίδευση γύρω από LGBTQIA+ θέματα. Η SYMMETRIA® θα προβεί σε μια σειρά από ενέργειες οι οποίες θα ενισχύσουν το Αwareness, όπως οι rainbow προστατευτικές μάσκες που θα φορούν οι εργαζόμενοι και θα προσφέρονται δωρεάν στους επισκέπτες της καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, την τοποθέτηση ειδικά σχεδιασμένου εξωτερικού banner στην είσοδο του κτηρίου για να τονίσει την σημασία του #FeelFree και της διαφορετικότητας, τη δημιουργία και παροχή στους επισκέπτες ενός Special Non - Alcoholic Welcome Drink εμπνευσμένο από το Pride, τη δημιουργία Video που στηρίζει τις αρχές των Diversity, Equity and Inclusion, ενώ όπως κάνει τα τελευταία χρόνια θα προσαρμόσει το logo και τα banners του νέου site σύμφωνα με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Στον πυλώνα Education η SYMMETRIA® παρέχει σε μέλη, συνεργάτες και τους εργαζομένους της τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την LGBTQIA+ κοινότητα μέσα από ενημερωτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι ενός ηλεκτρονικού εντύπου με FAQs, ώστε όχι μόνο να λύσει ενδεχόμενες απορίες, αλλά και να ευαισθητοποιήσει περισσότερο το κοινό.