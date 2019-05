Εξαλλη η Ελένη Τσολάκη με δημοσίευμα που την θέλει να χωρίζει - Το δημόσιο ξέσπασμά της [εικόνα]

View this post on Instagram

Ντρεπομαι πραγματικα γι αυτη τη «δημοσιογραφια» κ γι αυτο το «αποκλειστικο ρεπορταζ».Λυπαμαι που καποιοι ανθρωποι θεωρουν πως εχουν το δικαιωμα να γραφουν οτι κακοηθεια κ βλακεια τους ερθει στο μυαλο! Τοσα χρονια που βρισκομαι σ αυτο το χωρο εμαθα να σεβομαι καθε ανθρωπο,να προσεχω τι λεω κ τι κανω για τους αλλους κ το πιο βασικο...να διατηρω τις αξιες μου!!Να σεβομαι τις ζωες των ανθρωπων κ τις οικογενειες τους!Για μενα αυτο ειναι ηθικη! Δεν θα απαντουσα,οπως σε τοσες κ τοσες βλακειες που διαβαζω!Θα το αντιμετωπιζα ακομα μια φορα με χιουμορ οπως οσοι με ξερουν γνωριζουν πολυ καλα πως κανω!Αλλα δεν εχετε οριο!!Δεν υπαρχει σταματημος! Χρησιμοποιειτε ακομα κ μια εγκυμοσυνη που ειναι το πιο ιερο θεμα στο κοσμο για να μη μπορεσει κανενας να αντισταθει στο τιτλο!!! ΕΛΕΟΣ!!