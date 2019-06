Εξαλλη η Βίκυ Σταυροπούλου – Ακυρώνεται τελευταία στιγμή η καλοκαιρινή περιοδεία της

View this post on Instagram

«Θέλω την καρδιά να σφίξω,πέτρα πίσω μου να ρίξω και να φύγω» έλεγε ο Ζαμπέτας στο «Μάλιστα Κύριε». Δυστυχώς τα πράγματα πολλές φορές δεν γίνονται όπως τα έχεις οργανώσει και ονειρευτεί. Επειδή λοιπόν οι παραγωγοί της καλοκαιρινής περιοδείας μας αποφάσισαν 20 μέρες πριν την πρεμιέρα,και ενώ όλοι έχουμε χάσει δουλειές,χρήματα και χρόνο προετοιμασίας, να «ρίξουν πέτρα και να φύγουν»,έτσι κι εγώ πρέπει «την καρδιά να σφίξω» και να σας πω ότι δυστυχώς η περιοδεία μας ακυρώνεται. Είμαι βαθιά πληγωμένη,και στεναχωρημένη ειδικά για μια δουλειά που θα απασχολούσε πάνω από 25 ανθρώπους αλλά δυστυχώς μου είναι αδύνατον να κάνω οτιδήποτε άλλο. «Κανένα τέλος δεν έρχεται με άδεια χέρια» όπως λέει η Κική Δημουλά. Ελπίζω τα «επόμενα χέρια» να είναι πιο αξιόπιστα με την ίδια αγάπη,πίστη και σεβασμό για τη δουλειά όση η δίκη μου και των συναδέλφων μου.