Eurovision 2023: Αντίστροφη μέτρηση για τον Α΄ ημιτελικό –Ποιες χώρες διαγωνίζονται απόψε & προγνωστικά - iefimerida.gr

Λίγες ώρες απομένουν για τον Α΄ ημιτελικό του 67ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, με 15 χώρες να διεκδικούν απόψε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Μαΐου.

Από τον αποψινό Α΄ ημιτελικό στην επόμενη φάση θα περάσουν οι 10 χώρες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία, ενώ θα ακολουθήσει ο Β΄ ημιτελικός στις 11 Μαΐου, στον οποίο συμμετέχουν Ελλάδα και Κύπρος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι απόψε, εκτός από τις συμμετέχουσες χώρες, δικαίωμα ψήφου έχουν και οι «Big Five», Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία που έχουν ήδη προκριθεί στον μεγάλο τελικό, όπως κάθε χρόνο.

Παράλληλα, και για πρώτη φορά στην ιστορία του μουσικού θεσμού, δικαίωμα ψήφου στον μουσικό διαγωνισμό έχουν και πολίτες από χώρες που δεν λαμβάνουν μέρος στη Eurovision 2023, οι οποίοι θα μπορέσουν να ψηφίσουν διαδικτυακά.

Eurovision 2023: Οι χώρες που διαγωνίζονται απόψε

Σε ό,τι αφορά στους αποψινούς διαγωνιζόμενους, Φινλανδία, Σουηδία και Ισραήλ φαίνεται πως έχουν εξασφαλίσει μια θέση στον τελικό -σύμφωνα πάντα με τα προγνωστικά-, με τη Loreen που θα διαγωνιστεί με το τραγούδι «Tattoo» να θεωρείται και το μεγάλο φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή είναι η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι αποστολές των χωρών απόψε:

Νορβηγία: Alessandra – «Queen of Kings»

Μάλτα: The Busker – «Dance (Our Own Party)»

Σερβία: Luke Black – «Samo mi se Spava»

Λετονία: Sudden Lights – «Aijā»

Πορτογαλία: Mimicat – «Ai coração»

Ιρλανδία: Wild Youth – «We are One»

Κροατία: Let 3 – «Mama ŠČ!»

Ελβετία: Remo Forrer – «Watergun»

Ισραήλ: Noa Kirel – «Unicorn»

Μολδαβία: Pasha Parfeny – «Soarele și luna»

Σουηδία: Loreen – «Tattoo»

Αζερμπαϊτζάν: TuralTuranX – «Tell Me More»

Τσεχία: Vesna – «My Sister's Crown»

Ολλανδία: Mia Nicolai & Dion Cooper – «Burning Daylight»

Φινλανδία: Käärijä – «Cha Cha Cha»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες χώρες που θα συμπληρώσουν την αποψινή δεκάδα μετά την προαναφερθείσα τριάδα, τα προγνωστικά «βλέπουν» στον τελικό τις: Νορβηγία, Τσεχία, Μολδαβία, Σερβία, Ελβετία, Πορτογαλία και Κροατία.

Eurovision: Τα προγνωστικά για τον μεγάλο τελικό

Σύμφωνα με το eurovisionworld.com, Σουηδία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουκρανία και Ισπανία συμπληρώνουν την πεντάδα της κορυφής,

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι απόψε η απευθείας μετάδοση του διαγωνισμού από την «M&S Bank Arena» στο Λίβερπουλ θα αρχίσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), με τη Μαρία Κοζάκου και την Τζένη Μελιτά να βρίσκονται στο τιμόνι της παρουσίασης της βραδιάς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ