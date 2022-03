Eurovision 2022: Πού δίνουν τα στοιχήματα το τραγούδι της Ελλάδας «Die Together» -Τα πρώτα σχόλια - iefimerida.gr

Ανακοινώθηκε χθες το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει η Αμάντα Γεωργιάδη την Ελλάδα στη Eurovision 2022, και ήδη υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις.

Πρόκειται για το τραγούδι με τίτλο «Die together», μια πολύ δυνατή μπαλάντα που αναφέρεται στη σχέση ενός ζευγαριού που φτάνει στο τέλος της. Τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ έγιναν στη μαγευτική Σύμη, με την Αμάντα να δηλώνει σχετικά: «Πρώτη φορά πήγα στη Σύμη, εγώ κάθε χρόνο πάω στα Γιάννενα. Έχω πάει και στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα και στη Ρόδο, αλλά πρώτη φορά στη Σύμη. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, περάσαμε πολύ καλά και θέλω να πάω ξανά. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πρώτη φορά κάνω βίντεο κλιπ με τόσο μεγάλη ομάδα».

Η Αμάντα Γεωργιάδη στη Σύμη, όπου έγινα τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ / Φωτογραφία: Instagram

Amanda Georgiadis Tenfjord

Για τον τίτλο του τραγουδιού, που προκάλεσε κάποια συζήτηση ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Αμάντα είπε ότι «εγώ έγραψα το τραγούδι έναν χρόνο πριν από τον πόλεμο και δεν έχει σχέση ούτε με τον πόλεμο ούτε με την πανδημία. Είναι ένα τραγούδι για την αγάπη».

«Ο τίτλος του τραγουδιού είναι μεταφορικός, ο καθένας πρέπει να τον ακούσει με τον τρόπο του. Όταν αγαπάς κάποιον, θες να κάνεις τα πάντα», προσέθεσε στη συνέχεια η Αμάντα Γεωργιάδη (Amanda Tenfjord το καλλιτεχνικό της όνομα) για το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2022.

Eurovision 2022: Στην πρώτη πεντάδα η Ελλάδα στα στοιχήματα

Όσον αφορά τις πιθανότητες διάκρισης της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2022, φαίνεται πως είναι αρκετές, αν λάβει κανείς υπόψη του τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών.

Αυτή τη στιγμή το «Die together» βρίσκεται στην 5η θέση των στοιχημάτων για να κερδίσει τη φετινή Eurovision, με αποδόσεις που κυμαίνονται από το 11,00 έως το 17,00.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται πίσω από το μεγάλο φαβορί Ουκρανία, την Ιταλία, τη Σουηδία και τη Μεγάλη Βρετανία, που φέτος επέλεξε έναν σταρ του TikTok για να την εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Οι πρώτες αντιδράσεις για το «Die together»

Οι πρώτες αντιδράσεις για τη φετινή ελληνική συμμετοχή είναι, κατά κύριο λόγο, θετικές. Χωρίς να υπάρχουν, πάντως, και εκείνοι -λίγοι, είναι η αλήθεια- που θεωρούν ότι θα «πατώσουμε φέτος» στη Eurovision.

«Απίστευτο τραγούδι, απίθανη μουσική και εκτέλεση!! Όλα τα συναισθήματα σε ένα τρίλεπτο!! Καλή επιτυχία Amanda!!!», ήταν το σχόλιο κάποιου θεατή στο YouTube.

«Πανέμορφο. Αδιαφορώ αν θα πάρει καλή θέση. Το τραγούδι είναι υπέροχο. Μακριά από το καρναβάλι και την υπερβολή. Απλά υπέροχο», έγραψε κάποιος άλλος.

«Η Ελλάδα δεν με απογοήτευσε, αυτό το τραγούδι είναι εκπληκτικό. Η απαλή φωνή της, το μήνυμα του τραγουδιού, είναι πραγματικά υπέροχο. Δεν μπορώ να σταματήσω να το ακούω και στην πραγματικότητα για εμένα είναι ο νικητής αυτής της χρονιάς, μέχρι τώρα. Καλή τύχη, Ελλάδα», έγραψε ένας Ισπανός φαν της Eurovision.

Δείτε και θετικά σχόλια από το εξωτερικό για το «Die together», όπως δημοσιεύθηκαν στον λογαριασμό του Twitter «Eurovision Greece»:

Οι στίχοι του «Die together»

I'm in you're back seat

You are driving me crazy

You're in fully control

It's like you always know so

Are you having a good time?

Doesn't seem like you're all fine

We don't laugh anymore

And when we cry we do it on our own

It's been a lovely year for us

Yeah, that's what they say

It's been a hell of year

And we've been living in fear

Close to giving up

But if we die together now

We will always have each other

I won't lose you for another

And if we die together now

I will hold you till forever

If we die together, die together now

I love you, say that you love me too

That's the only way we can get out of this hell we made

It's been a lovely year for us

Yeah that's what they say

It's been a hell of year

And we've been living in fear

Close to giving up

But if we die together now

We will always have each other

I won't lose you for another

And if we die together now

I will hold you till forever

If we die together, die together

Take my heart and rip it out

Bring it to the other side

Take my heart and rip it out

Bring it to the other side

Take my heart and rip it out

Bring it to the other side

Take my heart and rip it out

Oh, take my heart and rip it out

'Cause if we die together now

We will always have each other

I won't lose you for another

And if we die together

I will hold you till forever

If we die together, die together now

Eurovision 2022: Το βίντεο κλιπ του «Die together»

Δείτε το βίντεο κλιπ του «Die together», που γυρίστηκε στη μαγευτική Σύμη:

Σε λιγότερο από 24 ώρες από τη δημοσίευσή του στο YouTube, το τραγούδι της Αμάντας έχει σχεδόν 200.000 προβολές.

Ποια είναι η Αμάντα Γεωργιάδη

Η νεαρή καλλιτέχνιδα είναι γεννημένη στο Όσλο της Νορβηγίας. Με καταγωγή από τα Ιωάννινα, όπου έζησε και τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής της, η Αμάντα Γεωργιάδη μετακόμισε στη μικρή πόλη Tenfjord της Νορβηγίας.

Σε ηλικία 5 ετών ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη μουσική, γράφοντας μάλιστα τα πρώτα της τραγούδια. Μετά τη βασική της εκπαίδευση και σε ηλικία 18 ετών, παράλληλα με τις σπουδές της στην Ιατρική πήρε μέρος σε διάφορα φεστιβάλ μουσικής, όπου σε ένα από αυτά την ανακάλυψε η δισκογραφική εταιρεία Propeller Records, με την οποία κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο χρησιμοποιώντας το καλλιτεχνικό όνομα Amanda Tenfjord, εμπνευσμένο από τη νορβηγική πόλη στην οποία μεγάλωσε.

Η Αμάντα έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις στα μεγαλύτερα late night και talk shows της Νορβηγίας, ενώ δυνατή είναι και η συμμετοχή της σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης, όπως το Reeperbahn Festival, το Iceland Airwaves, το the Great Escape και το Eurosonic.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της single «Promises», σε συνεργασία με έναν από τους πιο αξιόλογους καλλιτέχνες στη Σκανδιναβία, τον Thomas Dybdahl. Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στις σημαντικότερες λίστες του Spotify σε όλη τη Σκανδιναβία και συγκεκριμένα στη Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Δανία, στη Φινλανδία και στην Ισλανδία. Έχει κερδίσει το βραβείο «Role model awards» στο byLarm, που είναι το γνωστότερο φεστιβάλ νέας μουσικής της Σκανδιναβίας.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, η Αμάντα συνεχίζει τις σπουδές της στην Ιατρική. «Είναι δύσκολα, τώρα είμαι στον τελευταίο χρόνο, αλλά όταν κάνω πολλή μουσική, κάνω διάλειμμα και διαβάζω, είναι ωραίο», είπε χθες η ίδια.

«Ο στόχος μου στο Τορίνο είναι να σας κάνω περήφανους, γιατί στο κάτω κάτω στη βαθμολογία θα ακουστεί η Ελλάδα και όχι η Αμάντα Γεωργιάδη», κατέληξε η νεαρή τραγουδίστρια.