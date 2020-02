Eurovision 2020: Είναι επίσημο -Η 18χρονη Στεφανία με το «Supergirl» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα [εικόνες]

View this post on Instagram

OMG FINALLY I can confirm the rumours that have been going around for a while now: YESSS I will proudly represent my country GREECE in the Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam!! It's so crazy to realize that this dream has actually come true!! Many thanks to ERT for giving me this opportunity! I hope to make my fellow Έλληνες and also all Nederlanders so proud! I will go for it 100% and I will not let you down!! 🧡 ••• Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι κι εγώ να το πιστέψω, αλλά μπορώ επιτέλους να επιβεβαιώσω τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και αρκετές εβδομάδες! Ναι, θα είμαι η εκπρόσωπος της χώρας μου στη φετινή Γιουροβίζιον στο Ρότερνταμ και ευχαριστώ πάρα πολύ την ΕΡΤ που έκανε το πιο τρελό μου όνειρο πραγματικότητα!! Αν και γεννήθηκα στην Ολλανδία, έρχομαι κάθε χρόνο στην Ελλάδα και τη λατρεύω όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Υπόσχομαι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να σας κάνω υπερήφανους!! 💙 ••• #ESC2020 #Eurovision #Greece #ERT #SUPERG!RL