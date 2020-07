Ντέιβιντ Μπέκαμ: Αποκάλυψε τι φορούσε η Βικτόρια όταν την ερωτεύτηκε -Την είχε δει σε βίντεο κλιπ

Για το πως ξεκίνησε το ειδύλλιο με την Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ με αφορμή τη συμπλήρωση 21 ετών έγγαμου βίου του διάσημου ζευγαριού.

Όπως αποκάλυψε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής (ο οποίος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν και Παρί Σεν Ζερμέν) μέσω Instagram, η πρώτη φορά που ένιωσε ένα.... πετάρισμα στην καρδιά του αντικρίζοντας την Βικτόρια Μπέκαμ ήταν το 1997 στη διάρκεια ενός βίντεο κλιπ της τότε Posh των Spice Girls για το τραγούδι Say You' ll Be There.

Ωστόσο, αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον του Ντέιβιντ Μπέκαμ ήταν μια ολόσωμη λατέξ φόρμα που φορούσε τότε η Βικτόρια.

«Πριν από 23 χρόνια καθόμουν σε ένα δωμάτιο με τον Γκάρι Νέβιλ και οι Spice Girls ήταν στην τηλεόραση. Τότε γύρισα στον Γκάρι και τους είπα «ω, μου αρέσει αυτή με την λάτεξ φόρμα», τόνισε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ για ό,τι συνέβη το 1997.

«Ποιος να το περίμενε ότι μετά από τόσα χρόνια θα γιορτάζαμε τα 21 χρόνια γάμου και θα έχουμε τέσσερα υπέροχα και πανέμορφα παιδιά. Σε ευχαριστώ και σε αγαπώ Βικτόρια» πρόσθεσε στην ανάρτησή του ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Από την άλλη, η Βικτόρια Μπέκαμ απάντησε από την πλευρά της: «Δεν το πιστεύω ότι έχουν περάσει 21 χρόνια από τότε που είπαμε I do. Τέσσερα παιδιά, τέσσερα σκυλιά και μετά από τόσα γέλια και σε αγαπώ περισσότερο κάθε μέρα».