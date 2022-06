Ο Ε.Τ. έγινε 40 ετών: 14 άγνωστες πληροφορίες για την αγαπημένη ταινία - iefimerida.gr

Το προηγούμενο Σάββατο, η θρυλική ταινία «E.T. ο εξωγήινος» έγινε 40 ετών.



Το οικογενειακό δράμα του Στίβεν Σπίλμπεργκ που γυρίστηκε το 1982, στο οποίο ένα μικρό αγόρι ονόματι Έλιοτ (Χένρι Τόμας) βρίσκει έναν χαμένο εξωγήινο στην αυλή του, έγινε αμέσως κλασικό.

Έκανε το "E.T. phone home" μια από τις πιο ανθεκτικές φράσεις σε όλο τον κινηματογράφο, ενώ επίσης, σύστησε στον κόσμο την 6χρονη τότε Ντρου Μπάριμορ, η οποία υποδύθηκε την αξιολάτρευτη μικρότερη αδελφή του Έλιοτ, την Γκέρτι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταινία έπαιξε στις αίθουσες για έναν ολόκληρο χρόνο, μέχρι τον Ιούνιο του 1983. Με αφορμή τα 40 χρόνια από την πρώτη προβολή της ταινίας, ο New York Post, αποκαλύπτει μερικές άγνωστες πληροφορίες για την αγαπημένη ταινία που καταφέρνει να συγκινεί μέχρι και σήμερα, όσες φορές κι αν την έχει δει κάποιος.

Η φράση "E.T. phone home" έχει μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου / Φωτογραφία: @E.T.Movie / Facebook

Η ιδέα για το «E.T.» ξεκίνησε πολύ πιο σκοτεινά...

Όταν ο Σπίλμπεργκ άρχισε να σκέφτεται να κάνει μια συνέχεια της ταινίας του 1977 «Στενές επαφές τρίτου τύπου» με θέμα τους εξωγήινους, ζήτησε από τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη Τζον Σέιλς να γράψει ένα σενάριο με τίτλο «Night Skies», στο οποίο μια αγροτική κοινότητα τρομοκρατείται από εξωγήινους εισβολείς. Όπως ανέφερε ο Guardian, «ο τόνος του 'Night Skies' ήταν προδιαγεγραμμένος για τρόμο και βία». Ευτυχώς, ο σκηνοθέτης άλλαξε γνώμη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ με τον ΕΤ / Φωτογραφία: @E.T.Movie / Facebook

Ο 9χρονος Χένρι Τόμας «τα έσπασε» την οντισιόν του

Ο Τόμας, ο οποίος είχε ήδη έναν ρόλο στο δράμα της Σίσσυ Σπέισεκ "Raggedy Man", έκανε μια αυτοσχέδια οντισιόν με τον Σπίλμπεργκ στην οποία έκλαιγε ενώ παρακαλούσε έναν κυβερνητικό πράκτορα να μην πάρει τον E.T. «Ο αυτοσχεδιασμός ήταν τόσο ειλικρινής που του έδωσα τον ρόλο επί τόπου», έχει πει ο διάσημος σκηνοθέτης.

Ο Ραλφ Μάτσιο παραλίγο να συμμετάσχει στην ταινία

Ο πρωταγωνιστής του "Cobra Kai" και φυσικά του “Karate Kid”, Ραλφ Μάτσιο, δήλωσε στο People ότι είχε την ευκαιρία να υποδυθεί τον Τάιλερ, έναν από τους φίλους του μεγαλύτερου αδελφού του Έλιοτ. «Ο Σ. Τόμας Χάουελ έπαιξε στην πραγματικότητα αυτόν τον ρόλο», είπε ο ίδιοςσε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ντρου Μπάριμορ. Ήταν το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Χάουελ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σπίλμπεργκ χρησιμοποίησε διάσημα πρόσωπα για τον εξωγήινο ήρωά του

Στο αφιέρωμα "The Making of E.T. the Extra-Terrestrial", ο σκηνοθέτης μοιράστηκε ότι ήθελε το πρόσωπο του E.T. να θυμίζει διάφορους θρύλους. «Θυμάμαι να λέω στον [καλλιτέχνη ειδικών εφέ] Κάρλο [Ραμπάλντι], να μερικές φωτογραφίες του Άλμπερτ Αϊνστάιν, του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και του Καρλ Σάντμπεργκ. Λατρεύω τα μάτια τους, μπορούμε να κάνουμε τα μάτια του E.T. τόσο ανέμελα και ταυτόχρονα μαραμένα και λυπημένα όσο αυτά τα τρία είδωλα;».

Για τη φωνή του E.T. χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων και η φωνή μιας μανιώδους καπνίστριας

Ο καλλιτέχνης ειδικών εφέ Μπεν Μπαρτ, προμηθεύτηκε τους ασυνήθιστους φωνητικούς τόνους του E.T. από πολλά μέρη, όπως είπε στο BBC. «Υπάρχουν ρακούν εκεί μέσα, υπάρχουν θαλάσσιες ενυδρίδες, υπάρχουν μερικά άλογα, υπάρχει ένα ρέψιμο από τον παλιό μου καθηγητή κινηματογράφου από το USC. Υπάρχει η δύσκολη αναπνοή της γυναίκας μου που κοιμάται τη νύχτα με κρυολόγημα». Αλλά η κύρια φωνή προήλθε από την ηθοποιό Πατ Γουέλς, μια μανιώδη καπνίστρια. Σύμφωνα με το IMDb.com, έβγαλε 380 δολάρια.

Η μικρή Ντρου Μπάριμορ τρομάζει βλέποντας τον ΕΤ σε σκηνή από την ταινία / Φωτογραφία: @E.T.Movie / Facebook

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χάρισον Φορντ είχε αρχικά έναν ρόλο

Ο Φορντ έβγαινε τότε με τη σεναριογράφο του ET, Μελίσα Μάθισον, και μόλις είχε γυρίσει το "Οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού" του Σπίλμπεργκ. Έκανε ένα cameo ως διευθυντής του σχολείου, επιπλήττοντας τον Έλιοτ επειδή απελευθέρωσε τους βατράχους που είχαν δεθεί σε ανατομία. Η σκηνή κόπηκε, αλλά, όπως είπε ο Σπίλμπεργκ, «εκεί [ο Χένρι] είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον Χάρισον».

Ένας ηθοποιός χωρίς πόδια έδωσε στον E.T. το χαρακτηριστικό του περπάτημα

Σε πολλές σκηνές, ο E.T. ελέγχεται από μαριονετίστες. Αλλά ο Μάθιου Ντε Μέριτ ήταν 11 ετών όταν προσλήφθηκε για να είναι μέσα στο κοστούμι στη σκηνή όπου ο E.T. εισβάλλει στο ψυγείο- γεννημένος χωρίς πόδια, περπατούσε με τα χέρια του, γεγονός που έδωσε στον εξωγήινο ένα μοναδικό βάδισμα.

Οι μικροί πρωταγωνιστές με τον ΕΤ / Φωτογραφία: @E.T.Movie / Facebook

Οι αναφορές του Σπίλμπεργκ στον «Πόλεμο των Άστρων»

Ο σκηνοθέτης διασκέδασε κάνοντας πολλές αναφορές στο έργο του φίλου του Τζορτζ Λούκας. Σε μια σκηνή, ο Έλιοτ δείχνει στον E.T. τις φιγούρες δράσης του "Star Wars", ενώ σε μια άλλη, ο μεγαλύτερος αδελφός του Μάικλ (Ρόμπερτ ΜακΝότον) κάνει τη φωνή του Yoda. Και στη σκηνή με το Χαλοουίν, στην οποία τα αδέρφια ρίχνουν ένα σεντόνι πάνω από τον E.T. για να τον φυγαδεύσουν στο δάσος, βλέπουν ένα παιδί με μάσκα Yoda καθώς πλέκονται ανάμεσα στα υπόλοιπα παιδιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γιατροί στην ταινία είναι πραγματικά γιατροί

Για την τρομακτική σκηνή στην οποία το σπίτι καταλαμβάνεται από επιστήμονες και ιατρικές ομάδες, ο Σπίλμπεργκ επιστράτευσε πραγματικούς γιατρούς για να παίξουν τους ρόλους: «Ολόκληρη η ομάδα των γιατρών που δούλευε στο E.T. ήταν πραγματικοί γιατροί των επειγόντων περιστατικών και διάφοροι ειδικοί από όλη την Καλιφόρνια, και αυτό ήταν εντελώς αυτοσχέδιο. Ήθελε απλώς να το κάνουν σαν μια πραγματική κατάσταση με μπλε κωδικό», δήλωσε ο ΜακΝότον.

Ο Σπίλμπεργκ έσβησε ψηφιακά τα όπλα σε μια εκδοχή

Καθώς ο Έλιοτ και ο E.T. καταδιώκονται από τους ομοσπονδιακούς, υπάρχει ένας πράκτορας του F.B.I. που οπλοφορεί. Σε μια επανέκδοση, ο σκηνοθέτης αντικατέστησε το όπλο με ένα λιγότερο απειλητικό γουόκι-τόκι. Είπε ότι έλαβε πολλά αρνητικά σχόλια για την αναθεώρηση της ταινίας: «Πήρα ένα μεγάλο μάθημα και αυτή ήταν η τελευταία φορά που αποφάσισα να μπλέξω ποτέ με το παρελθόν».

Η Ντρου Μπάριμορ.. ταΐζει τον ΕΤ / Φωτογραφία: @E.T.Movie / Facebook

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σπίλμπεργκ κατηγορήθηκε για λογοκλοπή

Ο Ινδός συγγραφέας Σατιατζίτ Ράι πίστευε ότι η ιδέα για τον "E.T." ήταν εντυπωσιακά παρόμοια με ένα σενάριο που είχε γράψει τη δεκαετία του 1960 με τίτλο "The Alien", για «έναν εξωγήινο που προσγειώνεται σε ένα χωριό της Βεγγάλης και γίνεται φίλος με ένα αγόρι». Ο Ράι ενημερώθηκε από τον Αμερικανό συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Άρθουρ Τσ. Κλαρκ, αφού ο Κλαρκ είδε μια προβολή της ταινίας του Σπίλμπεργκ. Ο Σπίλμπεργκ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και τελικά ο Ράι αποφάσισε να μην κινηθεί νομικά.

Η μουσική του Τζον Γουίλιαμς έκανε την ταινία οπερετική

Ο σκηνοθέτης έχει δηλώσει ότι το συναισθηματικό τέλος του "E.T." ήταν «τόσο κοντά σε όπερα ... όσο τίποτα άλλο που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου», λόγω του μουσικού στυλ του Γουίλιαμς, ενός μακροχρόνιου συνεργάτη του Σπίλμπεργκ, και του Λούκας.

Το βιντεοπαιχνίδι Atari E.T. ήταν αρκετά κακό

Λίγο μετά την κυκλοφορία της ταινίας, αναπτύχθηκε ένα παιχνίδι για το σύστημα Atari 2600. Ο χρόνος ολοκλήρωσης ενός παιχνιδιού ήταν συνήθως αρκετοί μήνες - αλλά αυτό το παιχνίδι βγήκε μέσα σε πέντε εβδομάδες. Το Looper.com σημείωσε χαρακτηριστικά: «Οι κριτικοί της εποχής βρήκαν το παιχνίδι συγκεχυμένο, δυσκίνητο και δύσκολο στην εκμάθηση, με κακά γραφικά ακόμα και για την εποχή. Προφανώς, τα παιδιά έπαιζαν ευκολότερα από τους ενήλικες, αλλά στους ανθρώπους δεν άρεσε να πέφτουν συνεχώς σε λάκκους».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βιντεοπαιχνίδι E.T. κυκλοφόρησε το 1982.

Θα μπορούσε να υπάρξει μια ανατριχιαστική συνέχεια της ταινίας

Ο Σπίλμπεργκ επανενώθηκε με τον σεναριογράφο Μάθισον για την επεξεργασία του «E.T. 2: Νυχτερινοί φόβοο», στο οποίο ο E.T. θα επέστρεφε στη γη εν μέσω μιας εισβολής εξωγήινων που «ήταν σαρκοφάγοι και εξέπεμπαν ένα "υπνωτικό βουητό" με παραλυτικά αποτελέσματα στη γύρω άγρια ζωή». Τελικά, κατέληξε σοφά στο συμπέρασμα ότι αυτό θα μπορούσε να αμαυρώσει την κληρονομιά της αρχικής ταινίας.