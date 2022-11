«E.T. Ο Εξωγήινος»: Έγινε 40 ετών -Τι θυμάται ο μικρός «Έλιοτ» από την αγαπημένη ταινία - iefimerida.gr

Καθώς η ταινία «E.T. Ο Εξωγήινος» γιορτάζει την 40ή επέτειό της, ο Henry Thomas, ο οποίος πρωταγωνίστησε ως Elliott, θυμάται πράγματα από εκείνη την περίοδο, καθώς για και τη φήμη που συνόδευσε τόσο την ταινία, όσο και τον ίδιο.

Ο ηθοποιός μίλησε στο CNN, καθώς κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση 4K Ultra HD της ταινίας. Περιλαμβάνει 45 λεπτά νέου bonus υλικού από την κλασική ταινία που σκηνοθέτησε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Αρχικά, όπως είπε ο Henry Thomas, δεν καταλάβαινε τον μικρό εξωγήινο που ήρθε να ζήσει στο σπίτι του Έλιοτ.

«Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, ξέρετε, μου άρεσαν πολύ ο "Πόλεμος των Άστρων" και ο "Ιντιάνα Τζόουνς», θυμήθηκε ο Τόμας. «Μου έδωσαν ένα σενάριο και το διάβασα και σκέφτηκα, δεν υπάρχει μάχη με λέιζερ; Δεν υπάρχουν διαστημόπλοια, ή μάχες, ή καυγάδες; Αλλά λειτουργεί. Λειτουργεί με κάποιο τρόπο», είπε.

Μέχρι να δει πραγματικά τον E.T. στο πλατό, ο Thomas είπε ότι πίστευε ότι «αυτός ο τύπος με το δάχτυλο που μπορεί να σε θεραπεύσει» ήταν μια ανόητη ιδέα. Αυτό άλλαξε όταν ξεκίνησε η παραγωγή, είπε ο ηθοποιός, επειδή ο Σπίλμπεργκ έκανε τα πάντα τόσο πιστευτά.

«Ήταν σε θέση να σου μιλήσει και να σε κάνει να νιώσεις σαν συνομήλικος και όχι σαν να σου μιλούσαν υποτιμητικά, κάτι που είναι σημαντικό όταν είσαι παιδί», είπε ο Thomas. «Ειδικά όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο ενηλίκων, σε μια δουλειά ενηλίκων».

Οι μικροί πρωταγωνιστές με τον ΕΤ / Φωτογραφία: @E.T.Movie / Facebook



«Δεν έχω δει τον Ε.Τ. εδώ και 20 χρόνια»

Παρόλο που ο Thomas δεν έχει δει τον "E.T." εδώ και 20 χρόνια (είπε ότι δεν μπορεί να δει τον εαυτό του στην οθόνη), καταλαβαίνει γιατί η ταινία άντεξε.

«Μιλάει για την παγκόσμια ανθρώπινη συμπόνια», είπε. «Και όλοι το έχουμε αυτό. Όλοι έχουμε τον φροντιστή μέσα μας, σωστά; Έτσι νομίζω ότι μιλάει γι' αυτό. Μας φέρνει πίσω στο να είμαστε νέοι».

Ο Χένρι Τόμας ως μικρός Έλιοτ

Ο Τόμας είπε ότι ακόμα τον αναγνωρίζουν ως το αγόρι από την ταινία E.T. the Extra-Terrestrial, αλλά δεν τον πειράζει. Ήταν πιο δύσκολο όταν ήταν παιδί, ένα σοκ όταν άγνωστοι σε όλο τον κόσμο άρχισαν να τον χαιρετούν.

«Ξαφνικά, δεν ήμουν πια ανώνυμος. Και αυτό ήταν ένα παράξενο συναίσθημα ως παιδί», θυμάται ο Thomas. «Υπήρχε ένα βιβλίο που λεγόταν "Ποτέ μη μιλάς σε ξένους" και έλεγε να μη μιλάς σε ξένους, να μη μιλάς σε ξένους ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, και αν δεν τους γνωρίζουν οι γονείς σου ή η οικογένειά σου, να μην τους μιλάς, και τότε όλοι μιλούσαν σε μένα».

Αφού ξεπέρασε το αρχικό σοκ της φήμης, συνειδητοποίησε ότι ήταν υπέροχο που συνεργάστηκε με αυτόν τον σκηνοθέτη κάνοντας αυτή την αγαπημένη ταινία.

Ο Χένρι Τόμας σήμερα / Φωτογραφία: hjthomasjr / Instagram

«Φαντάζομαι ότι αν ήταν μια κακή ταινία που ήταν παγκοσμίως καταφρονημένη, δεν θα μιλούσαμε γι' αυτήν τώρα, 40 χρόνια μετά», δήλωσε ο Thomas. «Αλλά επίσης οι άνθρωποι, όταν με αναγνωρίζουν, με συνδέουν με αυτόν τον σπουδαίο χαρακτήρα, αυτό το είδος του cool, επαναστατικού νεαρού αγοριού, και αυτό είναι σπουδαίο πράγμα».

Εκτός από το πρωτόγνωρο υλικό της ταινίας, τα άλλα bonus features της νέας έκδοσης περιλαμβάνουν μια αναδρομή στην ταινία, "40 Years of E.T. the Extra-Terrestrial", μαζί με το "TCM Classic Film Festival: An Evening With Steven Spielberg". Υπάρχουν επίσης συνεντεύξεις από το καστ και το συνεργείο και μια συζήτηση με τον συνθέτη John Williams για τη διάσημη μουσική της ταινίας.

Η φράση "E.T. phone home" έχει μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου / Φωτογραφία: @E.T.Movie / Facebook



Ο Τόμας δήλωσε ότι αναγνωρίζει πόσο ιδιαίτερη είναι ο E.T. «Είναι ένα σπάνιο και μοναδικό πράγμα στο οποίο μπορείς να συμμετέχεις και το εκτιμώ πολύ περισσότερο τώρα, επειδή ξέρω πόσο σπάνια είναι η επιτυχία σε αυτή τη βιομηχανία», είπε. «Οι περισσότερες ταινίες έρχονται και φεύγουν μέσα σε λίγα χρόνια και κανείς δεν τις θυμάται. Αυτή η συγκεκριμένη έμεινε».