Αγνωστες πτυχές της ζωής της Γουίτνεϊ Χιούστον: Η ερωμένη της μιλά, για πρώτη φορά, για τη σχέση τους [εικόνες]

Πολλά έχουν ειπωθεί για την Γουίτνεϊ Χιούστον στα χρόνια που πέρασαν από τον θάνατό της, με πολλούς όπως τον πρώην σύζυγό της Μπόμπι αλλά και την συνυφάδα της να μιλούν δημόσια για την τραγουδίστρια.

Υπάρχει όμως κάποια που μέχρι τώρα τηρούσε σιγή ιχθύος. Η Ρόμπιν Κρόφορντ, η γυναίκα με την οποία η Γουίτνεϊ Χιούστον είχε μια μακροχρόνια ερωτική σχέση, αποκαλύπτει τα πάντα για την ζωή της με την διάσημη τραγουδίστρια στα απομνημονεύματά της που θα κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο.

Η Γουίτνεϊ Χιούστον με την ερωμένη της Ρόμπιν Κρόφορντ

Το βιβλίο με τίτλο «A Song For You: My Life with Whitney Houston» θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου σύμφωνα με δήλωση του εκδοτικού οίκου Dutton, που είναι μέλος της οικογένειας Penguin.

Η Ρόμπιν Κρόφορντ περιγράφεται ως «έμπιστη και πιστή φίλη» της Γουίτνεϊ Χιούστον και ως εκείνη που «έμεινε έξω από το προσκήνιο και κράτησε τις μεγάλες χαρές, τις άγριες περιπέτειες και τις σκληρές αλήθειες της ζωής της με την τραγουδίστρια μόνο για εκείνη».

Στα απομνημονεύματά της, όπως αναφέρει ο εκδοτικός οίκος, θα μιλούν για την διαρκώς μεταβαλλόμενη και συχνά περίπλοκη ιστορία της ζωής και της σχέσης της με την Γουίτνεϊ Χιούστον.

Υπήρχε ελάχιστη αναφορά στην σχέση της Κρόφορντ με την διάσημη τραγουδίστρια πριν από το θάνατό της, αλλά αυτό άλλαξε μετά τον τραγικό θάνατο της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Το ντοκιμαντέρ για την ζωή της τραγουδίστριας που κυκλοφόρησε το περασμένο έτος παρουσίασε την φημολογούμενη αμφιφυλοφιλία της Γουίτνεϊ Χιούστον ως γεγονός, αλλά ανέφερε πως η τραγουδίστρια δεν μπορούσε να διατηρήσει μια σχέση με την Κρόφορντ. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό, στο διαρκές τραύμα της και στις πιέσεις που δεχόταν για την διατήρηση της δημόσιας εικόνας της.

Ο πρώην σύζυγός της, Μπόμπι Μπράουν και πολλά μέλη της οικογένειας επιβεβαιώνουν πως οι δυο τους είχαν σχέση, σε αυτό το ντοκιμαντέρ.

Η Γουίτνεϊ Χιούστον με τον πρώην σύζυγό της, Μπόμπι Μπράουν

«Με μια ζεστασιά, ειλικρίνεια και εντυπωσιακή ανάκληση λεπτομερειών, η Ρόμπιν δίνει στους αναγνώστες την δυνατότητα να κατανοήσουν την ζωή και την καριέρα της Γουίτνεϊ» αναφέρει το δελτίο Τύπου του εκδοτικού οίκου. «Μιλά για τα χρόνια που ακολούθησαν από την γνωριμία τους ως έφηβες την δεκαετία του ‘80 και το πρώτο άλμπουμ της Γουίτνεϊ Χιούστον αλλά και την τεράστια επιτυχία που ακολούθησε. Από τις αμέτρητες περιοδείες μέχρι τα γυρίσματα της ταινίας ‘Ο Σωματοφύλακας’, τον θυελλώδη γάμο της και την γέννηση του μοναδικού παιδιού της. Σε όλα αυτά τα γεγονότα, η Ρόμπιν ήταν εκεί». Το δελτίο Τύπου κλείνει, αναφέροντας: «Τέλος, το άτομο που την ήξερε καλύτερα από όλους, μιλά για όλα».

Η ερωμένη της Γουίντεϊ Χιούστον μάλωνε συχνά με τον πρώην σύζυγο της τραγουδίστριας για τον εθισμό της με τα ναρκωτικά

Η Ρόμπιν Κρόφορντ συνεργάστηκε με την Γουίτνεϊ Χιούστον επί 15 χρόνια, με τις δυο τους να γνωρίζονται όταν ήταν έφηβες, προτού η τραγουδίστρια γίνει διάσημη. Στην συνέχεια, ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, μέχρι το 2000, όπου η ζωή της τραγουδίστριας άλλαξε δραματικά, παλεύοντας με τον εθισμό της στα ναρκωτικά.

Η Γουίτνεϊ Χιούστον με την κόρη της Μπόμπι Κριστίνα

Υπήρχαν και στο παρελθόν δημοσιεύματα πως παραλίγο η σχέση τους να γίνει γνωστή και πως η Γουίτνεϊ Χιούστον είχε πέσει θύμα εκβιασμού από ένα άτομο που της ζητούσε 250.000 δολάρια για να μην μιλήσει για την λεσβιακή σχέση της.

Στο ντοκιμαντέρ «Whitney: Can I Be Me», ο πρώην σωματοφύλακάς της Ντέιβιντ Ρόμπερτς λέει πως η Κρόφορντ και ο Μπόμπι Μπράουν είχαν συχνά καβγάδες για την κοινή τους αγάπη για την τραγουδίστρια. Αυτή η ένταση έληξε τελικά με τον αποκλεισμό της Κρόφορντ από τον στενό κύκλος της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Μιλώντας αποκλειστικά στην Daily Mail λίγο πριν την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, ο σκηνοθέτης Νικ Μπρουμφιλντ είπε πως η Κρόφορντ ήταν αυτή που προσπαθούσε να κρατήσει νηφάλια την τραγουδίστρια. Τόνισε, μάλιστα, πως, η εμμονή με την αγάπη της Γουίτνεϊ Χιούστον ήταν λίγο αινιγματική. «Μοιράζονταν ένα σπίτι και συχνά ακόμη και το ίδιο κρεβάτι. Νομίζω πως το πιο σημαντικό ήταν πως επρόκειτο για την πιο παραγωγική, υποστηρικτική και δημιουργική σχέση που είχε η Γουίτνεϊ Χιούστον για περίπου 15 χρόνια».



Φωτογραφίες: AP, Getty Images