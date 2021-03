Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Οι αδημοσίευτες φωτό από το γάμο της και το vegan τραπέζι -«Η γιαγιά μας μιλάει ακόμα για το πόσο καταπληκτικό ήταν το φαγητό» | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Σπάνιες φωτογραφίες από τον γάμο της μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Ιnstagram η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση.

Η κόρη της Μαριάννας Λάτση και του αξέχαστου Νίκου Κούρκουλου, που το τελευταίο διάστημα μοιράζεται με τους followers της στο instagram στιγμές από την καθημερινότητά της και tips για τον βιγκανισμό αλλά και τη φιλοζωική δράση της, θέλησε αυτή τη φορά να μιλήσει για τον γάμο της και το μενού που επέλεξαν με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη.

H ίδια και ο σύζυγος της είναι vegan και τα πιάτα στο πάρτι του γάμου ήταν ανάλογα.

«Ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια του βιγκανισμού, είναι η αντιμετώπιση της επιλογής αυτής από τον περίγυρό μας. Πολλοί το παίρνουν προσωπικά γιατί αισθάνονται ότι απειλείται η καθημερινότητά τους, μιας και αυτή η στάση ζωής τους αναγκάζει να σκεφτούν. Επειδή λοιπόν οι περισσότεροι άνθρωποι (ναι! Και οι κρεατοφάγοι) είναι κατά της κακοποίησης των ζώων, αρχίζουν να αισθάνονται ενοχικά. Το θέμα είναι να μην πέφτουμε εμείς στην παγίδα του να «κρύβουμε» τα πιστεύω μας για να μην προκαλούμε στους άλλους αμηχανία!

Πολλοί με ρωτάνε τι φαγητό σερβίραμε στον γάμο μας και η αλήθεια είναι ότι το συζητήσαμε αρκετά. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σκεφτήκαμε μέχρι και να έχουμε λίγα θαλασσινά για την γιαγιά μου που είναι 98 χρονών και δυσκολεύεται να αγκαλιάσει αυτόν τον τρόπο διατροφής. Γρήγορα όμως ήρθαμε στα λογικά μας και αποφασίσαμε ότι μιας και είναι δικός μας γάμος (και μόνο), θα πρέπει να αντιπροσωπεύει απόλυτα τις δικές μας αρχές.

Τελικά όλος ο γάμος έγινε βίγκαν και η γιαγιά μας μιλάει ακόμα για το πόσο καταπληκτικό ήταν το φαγητό (δεν ξέρω αν το κατάλαβε καν γιατί είχαμε και beyond burger για το κλείσιμο).

Επέλεξα επίσης στο μπροστινό μέρος του μενού, να τυπώσω μια από τις αγαπημένες μου φράσεις του Gary Francione: “Veganism is not about giving anything up or losing anything; it is about gaining the peace within yourself that comes from embracing nonviolence and refusing to participate in the exploitation of the vulnerable”.

Από όλη αυτή την ιστορία, αυτό που έμαθα είναι ότι καμία μέρα της ζωής μας, πόσο μάλλον την ημέρα του γάμου μας, δεν πρέπει να υποκύπτουμε σε συμβιβασμούς για να ευχαριστήσουμε κανέναν! Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα άτομο εκεί που να μην θέλει το καλό του ζευγαριού, ή να έχει καλεστεί για να βγει μια κοινωνική υποχρέωση (λόγω covid όσοι παντρεύονται τώρα έχουν και την καλύτερη δικαιολογία). Η ημέρα του γάμου μας δεν είναι για να κάνουμε PR, αλλά για να γιορτάσουμε την αγάπη… και οποιοδήποτε είδους φαγητό που κρύβει από πίσω του τον βασανισμό και τον θάνατο αθώων πλασμάτων δεν έχει θέση σε μια τέτοια γιορτή», έγραψε χαρακτηριστικά η Εριέττα Κούρκουλου στη λεζάντα που συνόδεψε τις φωτογραφίες.

Yπενθυμίζουμε ότι η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2020 στη Μύκονο τον εκλεχτό της καρδιάς της, Βύρων Βασιλειάδη.

Το ζευγάρι επισφράγισε την αγάπη του έχοντας στο πλευρό του λίγους συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

Δείτε τις φωτογραφίες από το τραπέζι και τη διακόσμηση του γάμου:

