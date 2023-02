Ενα επικό ταξίδι: Εκανε 25.000 χιλιόμετρα όπως ο Τομ Χανκς στην ταινία «Forrest Gump» -Με παρόμοια ρούχα και μούσι - iefimerida.gr

Πριν πεθάνει το 2002, η μητέρα του Ρομπ Πόουπ, Κάθι, του ζήτησε να της υποσχεθεί ένα πράγμα: Να κάνει στη ζωή του κάτι που θα έκανε τη διαφορά. Κι αυτός αποφάσισε να διανύσει τη διαδρομή από την ταινία «Forrest Gump».



Για εκείνον, αυτό σήμαινε κάτι που κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει ποτέ πριν: «Υπήρχαν μόνο μερικές εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν τρέξει σε όλη την Αμερική, αλλά κανείς δεν είχε κάνει τη διαδρομή του Forrest Gump» είπε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Πόουπ στην αρχή του ταξιδιού του

Πέρασε από 43 πολιτείες και διένυσε 25.000 χιλιόμετρα

Στα τέλη του 2016, ο 44χρονος από το Λίβερπουλ της Αγγλίας ξεκίνησε την προσπάθειά του να τρέξει τη διάσημη διαδρομή που έκανε ο πρωταγωνιστής της ταινίας, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Χανκς, στην ταινία του 1994 «Forrest Gump».



Το ταξίδι οδήγησε τον Πόουπ σε 43 πολιτείες σε 422 ημέρες, καθώς διέσχισε τη χώρα τέσσερις φορές, καλύπτοντας συνολικά 25.139 χιλιόμετρα. Επίσης, χάλασε πάνω από 33 ζευγάρια παπούτσια.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κτηνίατρος στο επάγγελμα και έμπειρος μαραθωνοδρόμος, ο Πόουπ ξεκίνησε το πρώτο σκέλος του ταξιδιού του από το Μομάιλ της Αλάσκα τον Σεπτέμβριο του 2016, σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει χρήματα για το World Wide For Nature (WWF) και το Peace Direct.



Με παρόμοια ρούχα όπως ο πρωταγωνιστής της ταινίας Forrest Gump - Και μούσια

Φορώντας παρόμοια ρούχα – το καρό πουκάμισο, το chino παντελόνι και το καπέλο που φορούσε ο Gump στην ταινία – ξεκίνησε ξυρισμένος, αλλά κατέληξε με ένα μούσι εξίσου ατημέλητο με αυτό του ομώνυμου ήρωα.



Ο Τομ Χανκς στην ταινία «Forrest Gump»

Αναπόφευκτα, υπήρχαν πολλές ανατροπές, που κάλλιστα θα μπορούσαν να θυμίζουν σενάριο ταινίας. Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της αποστολής του, ο Πόουπ έπαθε ρήξη του τετρακέφαλου μυός στο αριστερό του πόδι. Έκανε κατά μέσο όρο 55-65 χιλιόμετρα την ημέρα. Μέχρι να φτάσει στο Μέμφις, είχε αρχίσει να σέρνεται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο ταξίδι του

Ήρθε επίσης αντιμέτωπος με όλα τα στοιχεία της φύσης, συμπεριλαμβανομένης χιονοθύελλας και δασικών πυρκαγιών. Στην Αλαμπάμπα επικρατούσε καύσωνας. «Άλλαζα το πουκάμισό μου ίσως 4 ή 5 φορές την ημέρα» θυμάται. «Έστυβα το πουκάμισο και έβγαινε μισό λίτρο ιδρώτας».



Και φυσικά, συνάντησε και χιόνι στην Κοιλάδα του Θανάτου. «Ήταν τρελό» λέει. «Είναι το πιο καυτό μέρος στον πλανήτη κι εγώ έτρεχα εκεί με χιόνι».



Η καλοσύνη που συνάντησε

Συνάντησε επίσης άλκες στο Άιντάχο, αρκούδες στο Εθνικό Πάρκο Γκλέισερ της Μοντάνα και δελφίνια στη Νότια Καρολίνα. Στο Όρεγκον πήρε μέρος και σε έναν αγώνα 10 χιλιομέτρων και κέρδισε. Στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, όπου επίσης έτρεξε, τον υποδέχτηκαν με επευφημίες του τύπου «Τρέφτε Φόρεστ, τρέξε».

Όλοι όσοι συναντούσε στην διαδρομή του, του πρόσφεραν και κάτι και ο Πόουπ ήταν ενθουσιασμένος από την καλή θέληση των αγνώστων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν πιστέψετε στα social media, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά πολωμένη χώρα, όπου βρίσκεστε είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά» είπε. «Εγώ δεν το βρήκα αυτό. Βρήκα ανθρώπους φυσιολογικούς, οι οποίοι ενδιαφέρονταν και ήταν ενδιαφέροντες και ήθελαν απλώς να βοηθήσουν. Είναι όπως γράφω: Υπάρχει πάρα πολλή καλοσύνη στην Αμερική για να χωρέσει μέσα σε ένα βιβλίο». (Το βιβλίο του με τίτλο « Becoming Forrest – One Man’s Epic Run Across America» θα κυκλοφορήσει στις 7 Μαρτίου.

Τον Μάρτιο του 2018, ο Πόουπ διέκοψε το τρέξιμό του στο Twin Arrows Trading Post στην Αριζόνα για να επιστρέψει στην Αγγλία, όπου η φίλη του, Ναντίν, επρόκειτο να γεννήσει την κόρη τους, Μπι.



Όσο βρισκόταν στην πατρίδα του, βρήκε ακόμα χρόνο να στριμώξει τρεις ακόμα μαραθωνίους, συμπεριλαμβανομένου ενός στο Λονδίνο, όπου έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τον ταχύτερο μαραθώνιο από άτομο ντυμένο με κοστούμι ταινίας, με χρόνο 2 ώρες, 36 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε όλα αυτά, έκανε και πρόταση γάμου στην αρραβωνιαστικιά του

Προηγουμένως το κατείχε ένας άνδρας που είχε ντυθεί Έλσα από το «Frozen».



Στη συνέχεια, ο Πόουπ επέστρεψε με τζετ στις ΗΠΑ για να ολοκληρώσει το πέμπτο και τελευταίο σκέλος της διαδρομής του, από το Μπίφορτ της Νότιας Καρολίνας στο Monument Valley της Γιούτα, με την αρραβωνιαστικιά του και τη μικρή του κόρη να τον επευφημούν.



Ήταν κι εκείνες εκεί, όταν τελικά έφτασε στο τέλος του ταξιδιού του.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πόουπ, φορώντας ένα καπέλο της Bubba Gump Shrimp Co. ακριβώς όπως ο Gump, γονάτισε - «εν μέρει από κούραση αλλά κυρίως από παράδοση» - και ζήτησε από τη Ναντίν να τον παντρευτεί. Εκείνη είπε ναι.



Μέχρι σήμερα, ο Πόουπ δεν είχε καμία επικοινωνία από τον Τομ Χανκς, παρά τις πολλές προσπάθειες να έρθει σε επαφή.



Έχει ακόμα και σήμερα το μούσι του, αν και είναι λίγο πιο ελεγχόμενο από ό,τι ήταν. «Στη γυναίκα μου αρέσει, αλλά μόνο όταν δεν ξεπερνά ένα συγκεκριμένο μήκος», δήλωσε ο Πόουπ.