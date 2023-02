Εντυπωσιακή η Φαίη Σκορδά στο The Voice με σούπερ σέξι μίνι -Για πρώτη φορά παρουσιάστρια σε βραδινό [βίντεο] - iefimerida.gr

Ακρως εντυπωσιακή ήταν η Φαίη Σκορδά στην πρεμιέρα της ως παρουσιάστρια του The Voice.

Η Φαίη Σκορδά πήρε την θέση του Γιώργου Λιανού ο οποίος λείπει στον Αγιο Δομίνικο για τις ανάγκες του Survivor, για την παρουσίαση της δεύτερης φάσης του The Voice.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την παρουσιάστρια σε διαφορετικό ρόλο από την παρουσίαση πρωινών εκπομπών και η εμφάνισή της ήταν άκρως εντυπωσιακή.

Η ίδια εξομολογήθηκε πως είναι πολύ χαρούμενη που βρίσκεται σε αυτή τη θέση ενώ δεν παρέλειψε να στείλει το μήνυμά της στον Γιώργο Λιανό.

Φαίη Σκορδά, η πρεμιέρα στο The Voice

«Καλησπέρα, καλησπέρα! Καλωσορίσατε στο νούμερο ένα μουσικό τάλεντ σόου της ελληνικής τηλεόρασης. Καλωσορίσατε στα live cross battle του The Voice. Καλωσορίσατε στο The Voice of Greece. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ σήμερα στη σκηνή του The Voice. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί εκτός από τα πρωινά θα κάνουμε παρέα τώρα και τα βράδια μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Μέχρι να αναδείξουμε, να αναδείξετε εσείς από το σπίτι τον μεγάλο νικητή και την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Παρέλαβα τη σκυτάλη από ένα πολύ γλυκό αγόρι, εξωτικά μαυρισμένο φαντάζομαι τώρα. Σκεφτείτε τον να είναι κάτω από έναν κοκοφοίνικα, να λιάζεται και να απολαμβάνει τον ήλιο της Καραϊβικής. Μιλάω για τον Γιώργο Λιανό. Γιώργο μου, σε αγαπάμε πολύ, σου στέλνουμε τα φιλιά μας, σου στέλνουμε την αγάπη μας, μας λείπεις και είμαι σίγουρη πως έχεις βρει τον τρόπο για να μας παρακολουθήσεις ζωντανά αυτή τη στιγμή. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε να ζούμε τις εντάσεις εδώ στα live και τις συγκινήσεις που προσφέρουν τα live του The Voice».

