Αυτή την εντύπωση είχε κάνει η Μέγκαν Μαρκλ στον Γουίλιαμ -Καθόλου κολακευτική, σκέτος εφιάλτης | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Διόλου ήσυχη δεν ήταν η άφιξη της Μέγκαν Μαρκλ στην βρετανική βασιλική οικογένεια, προκαλώντας αναστάτωση, ισχυρίζονται βασιλικοί σχολιαστές.



Μιλώντας στο εκρηκτικό ντοκιμαντέρ του ITV «Harry and William: What went Wrong», που προβλήθηκε προχθές το βράδυ, αρκετοί βασιλικοί παρατηρητές αποκάλυψαν ότι πηγές είχαν επικρίνει την δούκισσα του Σάσεξ από πολύ νωρίς.



Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι στην πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στα Invictus Games στο Τορόντο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Μέγκαν είχε από την αρχή μία ατζέντα»

Συγκεκριμένα, η βασιλική συγγραφέας και δημοσιογράφος Πένι Τζούνορ, ισχυρίστηκε ότι η Μέγκαν Μαρκλ αναστάτωσε τη βασιλική οικογένεια από την πρώτη στιγμή που συστήθηκε ως σύντροφος του πρίγκιπα Χάρι. Παρόμοια ήταν και η άποψη του Ρόμπερτ Λέισι, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Battle of Brothers», είπε, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στον πρίγκιπα Γουίλιαμ, ότι η δούκισσα του Σάσεξ είχε από την αρχή μια «ατζέντα». «Κάποιος κοντά στον Γουίλιαμ μου είπε ότι ο Γουίλιαμ ένιωσε από νωρίς ότι η Μέγκαν είχε μια ατζέντα» δήλωσε ο Λέισι στο ντοκιμαντέρ.



Εν τω μεταξύ, η Τζούνορ, η οποία παρακολουθεί τα δεινά της βασιλικής οικογένειας για χρόνια, ανέφερε: «Άκουγα πολλές κακές ιστορίες από την αρχή, πως η Μέγκαν στενοχωρούσε τον κόσμο. Δεν ήταν τόσο γοητευτική όσο φαινόταν».



Επικρίσεις και για τη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ

Στη συνέχεια, επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο οι Σάσεξ δημοσιοποίησαν τη διαμάχη τους με την βασιλική οικογένεια κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής συνέντευξης με την Όπρα Γουίνφρεϊ στις 7 Μαρτίου. «Η προσέγγιση του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ δεν ήταν απλώς καλιφορνέζικη, αλλά ήταν τύπου celebrity. Και οι βασιλική οικογένεια δεν είναι διασημότητες. Είναι εργαζόμενα μέλη ενός δημόσιου ιδρύματος. Με απογοήτευσε η συνέντευξη στην Όπρα. Αυτές δεν είναι δηλώσεις που πρέπει να γίνονται για δημόσια κατανάλωση. Αυτό είναι το είδος των πραγμάτων που λέγονται στον καναπέ ενός ψυχιάτρου» είπε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο αδερφών, Χάρι και Μέγκαν, είναι χειρότερες από ποτέ

Στα τέλη Ιουνίου, ο Λέισι ισχυρίστηκε πως βασιλικής πηγές κοντά στον δούκα του Κέιμπριτζ, είπαν πως η Μέγκαν θα μπορούσε να είναι «εφιάλτης 500%». Ο συγγραφέας ισχυρίστηκε επίσης, πως ο εκνευρισμένος πρίγκιπας Γουίλιαμ κάποια στιγμή φώναξε: «Κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η αμείλικτη γυναίκα αντιμετωπίζει το προσωπικό μου – ανελέητη». Αυτό συνέβη σε μια εποχή προσεκτικού ελέγχου σχετικά με την μεταχείριση του προσωπικού του παλατιού του Κένσινγκτον και του Μπάκιγχαμ εξαιτίας της νεότερης βασιλικής προσθήκης.