Ο Εντ Σίραν κέρδισε τη δίκη των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το «Thinking out Loud» [βίντεο] - iefimerida.gr

Το χιτ του Εντ Σίραν «Thinking out Loud» δεν ήταν αντιγραφή του τραγουδιού του «πρίγκιπα της σόουλ» Μάρβιν Γκέι «Let's Get it On», όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο Σίραν άκουσε την ετυμηγορία στη δίκη για τα πνευματικά δικαιώματα, στην οποία μάλιστα «παιζόταν» το ποσό-μαμούθ των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο δικαστής απεφάνθη πως ο 32χρονος Βρετανός τραγουδιστής απέδειξε πως δεν παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα του ενάγοντος. Όταν άκουσε την ετυμηγορία, έπιασε για λίγο το πρόσωπό του με ανακούφιση πριν σταθεί και αγκαλιάσει την δικηγόρο του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Σίραν αρνήθηκε τις κατηγορίες πως το τραγούδι του «έκλεψε» μουσικά στοιχεία από αυτό του Γκέι. Σημειώνεται πως η μήνυση υπεβλήθη από τους κληρονόμους του συν-στιχουργού του τραγουδιού του Γκέι, Εντ Τάουνσεντ.

Σίραν: Αν χάσω την δίκη, σταματάω

Ο Σίραν «πόνταρε» ολόκληρη την καριέρα του σε αυτήν την δίκη, λέγοντας πως θα έχει «τελειώσει» από την μουσική, αν το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο. «Αν συμβεί αυτό, τελείωσα, σταματάω», είχε πει σε δήλωσή του έξω από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν.

Η δικηγόρος του καλλιτέχνη, Ιλέν Φάρκας δήλωσε στο δικαστήριο πως: «Οι ομοιότητες στις συγχορδίες και στους ρυθμούς των δύο τραγουδιών ήταν λογικές, καθώς αποτελούν "τα γράμματα του αλφαβήτου της μουσικής". Αυτά είναι βασικά δομικά στοιχεία της μουσικής που οι τραγουδοποιοί σήμερα και για πάντα πρέπει να είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν, διαφορετικά όλοι εμείς που αγαπάμε τη μουσική θα είμαστε φτωχότεροι».

Από την άλλη, η Κίσα Ράις, η οποία εκπροσωπούσε την αντίπαλη πλευρά, υποστήριξε πως οι πελάτες της δεν ισχυρίστηκαν πως υπάρχουν ομοιότητες στη μουσική, αλλά «στον τρόπο, με τον οποίο συνδυάστηκαν αυτά τα στοιχεία, καθώς ήταν μοναδικός».

Από την πλευρά του ο Σίραν είχε υποστηρίξει κατά την διάρκεια της δίκης: «Τα περισσότερα κομμάτια ποπ ταιριάζουν σε άλλα ποπ κομμάτια... Αν είχα κάνει αυτό που με κατηγορείτε, θα ήμουν ηλίθιος να σταθώ στην σκηνή μπροστά από 20.000 ανθρώπους και να το κάνω», είπε ο Σίραν.

Τραγούδησε το κομμάτι στη δίκη ο Εντ Σίραν

Μάλιστα, πήρε την κιθάρα και τραγούδησε το κομμάτι, λέγοντας και πώς το εμπνεύστηκε: «Εμπνεύστηκα από πολλά πράγματα από τη ζωή και την οικογένειά μου», λέγοντας πως εμπνεύστηκε από την αγάπη των παππούδων του, όπως αναφέρει η Guardian.

Η δίκη διήρκεσε δύο εβδομάδες. Σημειώνεται πως το «Thinking Out Loud» είναι κομμάτι του 2014, που χάρισε στον Σίραν το βραβείο Grammy για «τραγούδι της χρονιάς» του 2016, ενώ το «Let's Get it On» χρονολογείται από το 1973. Ο τραγουδιστής του κομματιού, Μάρβιν Γκέι έφυγε από τη ζωή το 1984, ενώ ο συν-στιχουργός του, Εντ Τάουνσεντ, το 2003.

Το τραγούδι Thinking out Loud

Το τραγούδι Let's Get it On

Η υπόθεση για το «Thinking out Loud» πάντως δεν έχει κλείσει: ο Σίραν βρίσκεται και πάλι στο εδώλιο αυτή την φορά από μια εταιρία που ανήκει στον επενδυτή David Pullman που έχει τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού του Γκέι.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Εντ Σίραν κατηγορείται για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Την περασμένη χρονιά, κέρδισε ακόμα μια δίκη για το τραγούδι «Shape of You», τότε στο Λονδίνο.

Μάλιστα, είχε δηλώσει πως για να αποφύγει τέτοιου είδους «μπλεξίματα» στο μέλλον, πλέον καταγράφει σε βίντεο όλες τις ηχογραφήσεις των τραγουδιών του.