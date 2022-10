«Χρυσό» ένα κιλίμι του Ai Weiwei -Πωλείται 150.000 λίρες - iefimerida.gr

Ακόμα μία δράση του καλλιτέχνη Ai Weiwei με κοινωνικό πρόσημο, αυτή τη φορά για τη διάσωση της άγριας τίγρης.

Τη Χρονιά της Τίγρης γιορτάζει το World Wildlife Fund -και την πρωτοβουλία του να διπλασιάσει τον αριθμό των άγριων τίγρεων- συνεργαζόμενο με 12 καλλιτέχνες στην έκθεση «Tomorrow's Tigers».

«The Tyger» το κιλίμι του Ai Weiwei

Η έκθεση περιορισμένου αριθμού κιλιμιών τέχνης θα φιλοξενηθεί στο Sotheby's του Λονδίνου από 24 έως 29 Νοεμβρίου. Σταρ της έκθεσης είναι ο Ai Weiwei, ο οποίος συμμετέχει με το «The Tyger», κιλίμι με τίγρη του Θιβέτ (μοναδικό κομμάτι). Η τιμή του έχει οριστεί σε 150.000 λίρες Αγγλίας και τα έσοδα από τις πωλήσεις θα δοθούν για την προστασία της άγριας τίγρης σε 13 χώρες, από την Ινδία μέχρι το Βιετνάμ.

Για τον Ai Weiwei, τα δεινά της τίγρης είναι απλά μέρος μιας ευρύτερης εικόνας. «Για να ικανοποιήσουν μια ακόρεστη επιθυμία, οι άνθρωποι αδιαλείπτως στερούν από άλλα είδη την δυνατότητα ύπαρξης» λέει. Τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με την International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species, εκτιμάται ότι υπήρχαν μόνο 4.500 άγριες τίγρεις.

O Ai Weiwei συμμετέχει με το «The Tyger», κιλίμι με τίγρη του Θιβέτ

«Είναι μόνον ένα σύμβολο των καλών προθέσεων των ανθρώπων» υπογράμμισε για το «The Tyger» ο Ai. «Είναι μια προσπάθεια να εξηγήσουμε μέσω τέχνης αυτό που ποτέ δεν μπορούμε να εξηγήσουμε - δηλαδή την αξιοπρέπεια και ομορφιά της ζωής». Δείτε την εικόνα