Ένα case study για τη σύγχρονη εργασιακή κουλτούρα: Ανάπτυξη, διαφορετικότητα και ποικιλομορφία - iefimerida.gr

Σήμερα γιορτάζουμε την αναγνώριση της ισότητας των ευκαιριών και των δυνατοτήτων. Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γίνεται κάθε χρόνο η αφορμή για να αποσταλούν ηχηρά μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Η κοινωνία, οι θεσμοί και οι δρώντες στο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν παρακολουθούν απλά τις αλλεπάλληλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά τις συνδιαμορφώνουν.

Ως ποιο βαθμό έχει κατακτηθεί ο σεβασμός της ποικιλομορφίας στον εργασιακό χώρο; Η συμπερίληψη αποτελεί προτεραιότητα ή αναγκαία συνθήκη; Γιατί η γυναικεία ενδυνάμωση τίθεται στο επίκεντρο κάθε στρατηγικού πλάνου των επιχειρήσεων; Πολύ μελάνι έχει χυθεί τα τελευταία χρόνια σε αφορισμούς των αποκλεισμών και σε όσες τακτικές αποτελούν ανάσχεση στην εξέλιξη και την ανάπτυξη. Ωστόσο, έρχονται σπουδαία παραδείγματα επιχειρήσεων – σημαντικών παικτών στο διεθνές οικονομικό σκηνικό – να φωτίσουν τον δρόμο στη βάση της ισότητας. Το παράδειγμα της Netcompany-Intrasoft, της μεγαλύτερης εταιρείας πληροφορικής στην Ελλάδα και μέλος του δανέζικου ομίλου Netcompany A/S, αποτελεί το χαρακτηριστικότερο case study μιας κουλτούρας που προάγει την ποικιλομορφία και την ισότητα. H εταιρεία, άλλωστε, απασχολεί περισσότερους από 3.200 ανθρώπους, οι οποίοι εκπροσωπούν 50 διαφορετικές εθνικότητες και μιλούν 30 γλώσσες, δημιουργώντας ένα κράμα πολυπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας, που τη διαφοροποιεί στην αγορά.

Αποτέλεσμα αυτoύ του multicultural στοιχείου που βρίσκεται στο DNA της, είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο, η έμφαση στο well-being και η κατανόηση της ατομικότητας. Παράλληλα, η εταιρεία επιβραβεύει και διακρίνει τα στελέχη της, βάσει ταλέντων και ικανοτήτων - όχι φύλου. Το gender equality δεν αποτελεί, όμως, μόνο μια εσωτερική υπόθεση. Οι γυναίκες στελέχη της εταιρείας συμμετέχουν ενεργά με ομιλίες σε events, σε πανεπιστήμια και σχολεία, αλλά και με προγράμματα mentorship σε συνεργασία με stakeholders και ΜΚΟ (όπως οι The Tipping Point in Education, Sistech, WE LEAD και Girls in Tech) και παρέχοντας συμβουλές σε κορίτσια ή γυναίκες που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να ανελιχθούν στον κλάδο της τεχνολογίας, συμβάλλοντας στο να αρθούν τα στερεότυπα.

Ισότητα στο σύνολο της εταιρικής σφαίρας

Αποκαλυπτικοί στέκονται γι’ακόμη μία φορά οι αριθμοί και πιο συγκεκριμένα η αναλογία ανδρών-γυναικών του ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία. Το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 34%, το οποίο είναι και σημαντικά μεγαλύτερο του ελληνικού (21%) ή του ευρωπαϊκού (20%) μέσου όρου του κλάδου της Τεχνολογίας (Source: Eurostat – High Technology sectors). Η διαφορετικότητα συμπορεύεται με την ισότητα, τη συμπερίληψη και την ηλικιακή ποικιλομορφία. Τα μεγαλύτερη σε ηλικία στελέχη συνεργάζονται με τη νέα γενιά επαγγελματιών και επιστημόνων, ενώ το 2023 αυξήθηκε κατά σχεδόν 9% ο αριθμός των υπαλλήλων που είναι άνω των 50 ετών.

Παράλληλα, υφίστανται υψηλά δεοντολογικά πρότυπα σε όλες τις εργασιακές διαδικασίες της, μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Conduct). Βάσει αυτού, δίνεται έμφαση στην προώθηση της ηθικής και της ακεραιότητας, καθώς και της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας. Εφαρμόζεται και εσωτερική πολιτική διαχείρισης αναφορών (Whistleblower policy), ώστε όλοι έχουν τη δυνατότητα αναφοράς παράτυπων συμπεριφορών.

Η ανάγκη για καινοτομία έχει αντίκτυπο σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας της Netcompany-Intrasoft, μιας εταιρείας με συνεχή παρουσία στον κλάδο της Πληροφορικής τα τελευταία 28 χρόνια, με ανθρωποκεντρικό προφίλ και ένα πρότυπο εργασιακό οικοσύστημα. Η έμπειρη και καταξιωμένη ομάδα στελεχών αποτελεί κρίκους της ίδιας αλυσίδας που συνδέει με επιτυχία το χθες και το σήμερα. Το προσωπικό όραμα κάθε εργαζόμενου συνδέεται με αυτό της εταιρείας. Έτσι ο εργαζόμενος εξελίσσεται μέσα από διαρκή εκπαίδευση, καθημερινή επαγγελματική υποστήριξη και ξεκάθαρο πλάνο ανάπτυξης. Άλλωστε, η προσωπική εξέλιξη είναι οδηγός για ένα καλύτερο μέλλον για όλους.