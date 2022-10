Ο Eminem έγινε 50: Ο πολυτάραχος γάμος του, τα παιδιά και οι διάσημες πρώην του - iefimerida.gr

Ο Eminem γιόρτασε τα 50ά γενέθλιά του πριν από μερικές μέρες. Γεννήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 1972.

Ο ράπερ, ο οποίος μεγάλωσε σε συνθήκες φτώχειας στο Ντιτρόιτ, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες των δύο τελευταίων δεκαετιών.

«Έσκασε» στη μουσική σκηνή με κομμάτια που σημείωσαν τεράστια επιτυχία, όπως το The Real Slim Shady και το Mockingbird. Αντλούσε έμπνευση από τις εμπειρίες της ζωής του για να φτιάξει στίχους.

Τα τραγούδια του για τους αγώνες του και τον σπαραγμό της καρδιάς του κατέκτησαν τις καρδιές των ακροατών και ακούγονται ευρέως ακόμα και σήμερα.

Ο Eminem, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Marshall Mathers, είναι ακόμα ελεύθερος τώρα, αλλά το ιστορικό των σχέσεών του είναι ιδιαίτερα θυελλώδες.

Σε συνέντευξή του στο «Rolling Stone» μίλησε για το πώς δυσκολεύεται να βρει κάποιον τον οποίο μπορεί να εμπιστευτεί.

«Θα ήθελα να ξαναμπώ σε σχέση κάποια μέρα. Ποιος δεν το θέλει; Απλώς είναι δύσκολο για μένα να γνωρίσω νέους ανθρώπους», είπε.

Eminem / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP, File

«Έχω προβλήματα εμπιστοσύνης. Με τις γυναίκες, τους φίλους, οτιδήποτε. Πάντα αναρωτιέμαι ποια είναι τα πραγματικά τους κίνητρα» εξήγησε.

«Έχω έναν μικρό κύκλο φίλων, πολλούς από τους οποίους τους γνωρίζω από πάντα. Αυτή τη στιγμή αυτό με βολεύει», πρόσθεσε.

Eminem: Παντρεύτηκε δύο φορές με την Kimberly Anne Scott

Ο Eminem γνώρισε την Kimberly στο λύκειο και αποφάσισαν να συζήσουν αμέσως μετά αφότου εκείνη και η δίδυμη αδελφή της το έσκασαν από το σπίτι.

Ξεκίνησαν μια σχέση on/off το 1989, πριν παντρευτούν δέκα χρόνια αργότερα, το 1999. Το 1995 το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη, τη Hailie, η οποία εμφανίζεται τακτικά στα τραγούδια του Eminem. Χώρισαν όμως το 2001.

Στη συνέχεια εκείνη τον μήνυσε για συναισθηματική δυσφορία - ισχυριζόμενη ότι οι βίαιοι στίχοι τραγουδιών του παραπέμπουν στην ίδια.

Όμως, το ζευγάρι ακύρωσε τις διαδικασίες διαζυγίου και αποφάσισε να συνεχίσει να ζει μαζί.

Ωστόσο, αυτή η ρύθμιση δεν έμελλε να διαρκέσει για πολύ, και οι δικηγόροι της Κιμ κατέθεσαν και πάλι αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενοι «διάλυση του γάμου τους».

Μετά το διαζύγιο, πάντως, παρέμεινε ο ένας στη ζωή του άλλου και, τελικά, αναζωπύρωσαν το ειδύλλιό τους. Παντρεύτηκαν ξανά το 2006, αν και η Κιμ έκτοτε έχει μιλήσει για τις επιφυλάξεις της.

«Ήμουν ενθουσιασμένη, ήμουν ευτυχισμένη, αλλά την ίδια στιγμή πίστευα ότι βιαζόταν», είπε.

Ο Eminem παντρεύτηκε και χώρισε την Kim Scott δύο φορές / Φωτογραφία: WENN

«Στη σχέση μας υπάρχει ένα μοτίβο. Όπως ότι θα έχουμε δύο καλά χρόνια και μετά θα πάει άσχημα για κάποιον λόγο. Είναι σαν ένα μάξιμουμ διετές με εμάς, και δεν είχαμε φτάσει ακόμα τα δύο χρόνια. Απλώς δεν ήθελα να βιαστώ να κάνω κάτι πριν από τα δύο χρόνια», περιέγραψε.

Λίγο μετά τον δεύτερο γάμο τους η σχέση τους άρχισε να χαλάει ξανά. Χώρισαν, για δεύτερη φορά, τον Απρίλιο του 2006 και συμφώνησαν για κοινή επιμέλεια.

Εκτός από τη Hailie, μοιράζονται την επιμέλεια της ανιψιάς τους Alaina Mathers - την οποία ο Eminem υιοθέτησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Eminem: Οι ερωτικές σχέσεις του με διάσημες

Mariah Carey

Η Mariah Carey πάντα αρνιόταν ότι βγαίνει με τον Eminem, αλλά αυτό δεν υπήρξε αμοιβαίο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για τη λεγόμενη σχέση του με την τραγουδίστρια του «All I Want for Christmas», αναφέροντας: «Ναι, εγώ και η Mariah είχαμε μια σχέση για περίπου έξι-επτά μήνες, αλλά δεν λειτούργησε. Δεν μου άρεσε πραγματικά αυτό που άρεσε σε εκείνη, και οι προσωπικότητές μας συγκρούστηκαν».

Η Μαράια Κάρεϊ δεν επιβεβαίωσε ποτέ ότι είχε σχέση με τον Eminem

Από την πλευρά της, όμως, η Mariah, σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2002 στον Larry King, παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή: «Του μίλησα του Eminem μερικές φορές. Όσον αφορά όμως τις σχέσεις που έχω συνάψει με άνδρες, μπορώ να τις μετρήσω στα δάχτυλα του ενός χεριού, κι ο Eminem δεν είναι ένας από αυτούς».

Και πρόσθεσε: «Έκανα παρέα μαζί του, του μίλησα και στο τηλέφωνο. Νομίζω ότι συναντήθηκα μαζί του συνολικά τέσσερις φορές, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό σημαίνει πως βγαίνεις με κάποιον».

Karrine Steffans

Η σταρ των μουσικών βίντεο Karrine έχει εμφανιστεί σε περισσότερα από 20 μουσικά βίντεο και έχει συνδεθεί με αμέτρητες διασημότητες.

Είναι συγγραφέας τριών μπεστ σέλερ των New York Times: Confessions of a Video Vixen, The Vixen Diaries και The Vixen Manual: How to Find, Seduce & Keep the Man You Want.

Το ζευγάρι λέγεται ότι έβγαινε ραντεβού το 2003.

Ο Eminem φημολογείται ότι έβγαινε με την Karrine το 2003 / Φωτογραφία: Getty Images

Tara Reid

Η ηθοποιός του «American Pie» και ο Eminem είχαν σχέση, στην οποία αναφέρθηκε με σκληρούς στίχους στο άλμπουμ του «Kamikaze».

Πιστεύεται ότι τα έφτιαξαν το 2004, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ράπερ.

Η πρωταγωνίστρια του «American Pie» Tara Reid ήταν επίσης μια από τις φίλες του Eminem / Φωτογραφία: Shutterstock

Joy McAvoy

Η ηθοποιός Joy McAvoy φέρεται να παραδέχθηκε ότι πέρασε μια νύχτα με τον τραγουδιστή στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Από την πλευρά του, ο Eminem δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε αυτούς τους ισχυρισμούς. Η Joy έχει εμφανιστεί στις ταινίες X-Men: Dark Phoenix και Avengers: Endgame.

Ο James McAvoy και η αδελφή του, Joy McAvoy / Φωτογραφία: Joel Ryan/Invision/AP

Τα παιδιά του Eminem

Hailie Jade

Η Hailie αποτελεί το μοναδικό βιολογικό παιδί του Eminem. Είναι influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μετρά 2,8 εκατομμύρια followers.

Φιλοξενεί, επίσης, το δικό της podcast, με τίτλο «Just A Little Shady» - κάνοντας μια γλυκιά αναφορά στον πατέρα της.

Αποφοίτησε από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν το 2018 λαμβάνοντας πτυχίο Ψυχολογίας.

Η κόρη του Eminem, Hailie, είναι influencer / Φωτογραφία: hailiejade / Instagram

Alaina Mathers

Η Alaina, 29 ετών, είναι η βιολογική κόρη της αδελφής τής Kim, Dawn, η οποία πέθανε από υπερβολική δόση το 2016.

Μιλώντας για τη σχέση του με την Alaina, ο Eminem δήλωσε στο Rolling Stone: «Η ανιψιά μου είναι μέρος της ζωής μου από τότε που γεννήθηκε. Εγώ και η Κιμ την είχαμε λίγο-πολύ, ζούσε μαζί μας όπου κι αν βρισκόμασταν».

Η Alaina, η οποία έχει τεράστιο κοινό στο Instagram, ανακοίνωσε στους 32,4 χιλιάδες followers της ότι αρραβωνιάστηκε.

Η Alaina Mathers υιοθετήθηκε από τον Eminem όταν ήταν μικρή / Φωτογραφία: Mirror

Ο μακροχρόνιος φίλος της, Matt Moeller, γονάτισε και της έκανε πρόταση γάμου στην ταράτσα του Monarch Club του Ντιτρόιτ.

Stevie Mathers

Ο Eminem υιοθέτησε, επίσης, το non-binary άτομο Stevie Mathers, πρώην Whitney, 20 ετών σήμερα.

Πρόκειται για το βιολογικό παιδί της Kim και του πρώην φίλου της, Eric Hartter.

Stevie Mathers / Φωτογραφία: TikTok

Αρχικά, το 2017, δήλωσε ότι είναι αμφιφυλόφιλη, προτού ξεκαθαρίσει ότι είναι non-binary, τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Άλλαξε το όνομα σε Stevie Laine και μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στο Instagram με τη λεζάντα «Πάντα μεγαλώνοντας και αλλάζοντας».

Η Kim είχε μείνει έγκυος στη Whitney ανάμεσα στους δύο γάμους της που είχε κάνει με τον Eminem.