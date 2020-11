H τηλεοπτική σειρά Emily In Paris έκανε το «Non, je ne regrette rien» της Εντίθ Πιάφ πρώτο στις ΗΠΑ [βίντεο]

Η δημοφιλής σειρά του Netflix, Emily In Paris, επικρίθηκε για τα κλισέ που αναπαράγει για τη ζωή και τις συνήθειες των Γάλλων, από τη στιγμή που ανέβηκε στην πλατφόρμα στις 2 Οκτωβρίου 2020, αλλά έγινε μια από τις σειρές με τη μεγαλύτερη επιρροή.

Η αμερικανική σειρά του Darren Star, ο οποίος σκηνοθέτησε και το «Sex and The City», έκανε να μιλούν γι' αυτήν στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η επιρροή της ήταν τελικά τόσο μεγάλη που το εστιατόριο «Terra Nera», το οποίο μετονομάστηκε σε «Les deux compères», για τις ανάγκες της σειράς, στο Παρίσι, στο οποίο εργάζεται ως σεφ ο ήρωας Γκαμπριέλ (Lucas Bravo), έγινε διάσημο.

Η Λίλι Κόλινς ως «Emily» ποζάρει μπροστά στο εστιατόριο «Terra Nera» στo Παρίσι / Φωτογραφία: Instagram-EmilyinParis



Εξάλλου αυτό είναι και το εστιατόριο που η Έμιλι ανταλλάσσει το πρώτο της φιλί με τον Γκάμπριελ, τον γείτονα με τον οποίο είναι κρυφά ερωτευμένη.



Τώρα ήρθε η σειρά της Εντίθ Πιάφ να αναγεννηθεί από τις στάχτες της χάρη στη σειρά «Emily In Paris». Πριν από μερικές ημέρες, όπως αναφέρει η «Le Figaro», το αμερικανικό περιοδικό «Billboard» αποκάλυψε το Top 10 των επιτυχιών που προέρχονται από τηλεοπτικές σειρές και έγιναν επιτυχίες τον Οκτώβριο του 2020. Παρότι η Εντίθ Πιάφ είχε πάντα μια ιδιαίτερη επιτυχία στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά η σειρά «Emily In Paris» την έφερε πρώτη στην κατάταξη, με το εμβληματικό της τραγούδι Non, je ne regrette rien, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 60 χρόνια.

Ακούστε την τεράστια επιτυχία της Εντίθ Πιάφ:

Παρότι το περιοδικό «Billboard» συγκέντρωσε επιτυχίες τηλεοπτικών σειρών όλων των ειδών, το Netflix ξεχωρίζει πραγματικά αφού οκτώ από τα δέκα πρώτα τραγούδια της κατάταξης είναι δικά του. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η σειρά «The Haunting of Bly Manor» και το τραγούδι «I Shall Believe» του Sheryl Crow, το οποίο κυκλοφόρησε το 1993. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η επιτυχία «Fever» της Peggy Lee, η οποία ακούγεται στο «Γκαμπί της Βασίλισσας», της μίνι σειράς που σπάει ταμεία.

Συνολικά, το Non, je ne regrette rien της Εντίθ Πιάφ το άκουσαν 687.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ, σε έναν μόλις μήνα. Παρότι πέρασαν 60 χρόνια από την τεράστια επιτυχία, η Πιάφ συνεχίζει να εκπροσωπεί με τη φωνή και την προσωπικότητά της τον μύθο της Παριζιάνας.