Έλτον Τζον: Ντοκιμαντέρ για την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του και πλάνα από τα 50 χρόνια σπουδαίας καριέρας - iefimerida.gr

Ο Έλτον Τζον βρίσκεται... στον δρόμο, όπου πραγματοποιεί μια σειρά από συναυλίες στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του.

Μάλιστα, το γεγονός αυτό είναι τόσο σημαντικό για τον δημοφιλή Άγγλο καλλιτέχνη, που η περιοδεία με τίτλο «Farewell Yellow Brick Road», σε συνδυασμό με τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, θα γίνει ντοκιμαντέρ. Τη δημιουργία αυτή θα σκηνοθετήσουν ο Ρ. Τζ. Κάτλερ και ο σύζυγος του Έλτον Τζον, πιανίστας και συνθέτης, Ντέιβιντ Φέρνις.

Το ντοκιμαντέρ «Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances And The Years That Made His Legend» θα περιλαμβάνει πλάνα συναυλιών από τα τελευταία 50 χρόνια που θα προβληθούν πρώτη φορά, καθώς και χειρόγραφα ημερολόγια και σημερινά στιγμιότυπα από τη ζωή του μουσικού και της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά αναμένεται να προβληθεί σε κινηματογραφικές αίθουσες και στη συνέχεια στο Disney+.

«Όπως και για πολλούς άλλους, η μουσική του Έλτον Τζον έχει βαθιά σημασία για μένα εδώ και δεκαετίες και αυτή η ευκαιρία δεν είναι τίποτα λιγότερο από αποκορύφωμα της καριέρας μου και προνόμιο», δήλωσε ο Κάτλερ στο Rolling Stone για το ντοκιμαντέρ με θέμα έναν από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες στον κόσμο.

«Ο Έλτον και εγώ δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο συνεργάτη από τον Ρ. Τζ. Κάτλερ για μια ταινία που αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από την καριέρα του Έλτον -είναι η ζωή του. Από το Troubadour στο Dodger Stadium, ξέραμε ότι ο Ρ. Τζ. θα βοηθούσε στην ξενάγηση στην ιστορία του Έλτον και των πολλών επιπέδων της με τρόπο που να φαίνεται αυθεντικός και να ξυπνά αναμνήσεις. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε», τόνισε ο Ντέιβιντ Φέρνις.

Η αποχαιρετιστήρια περιοδεία του Έλτον Τζον «Farewell Yellow Brick Road» αναβλήθηκε πολλές φορές από τότε που ξεκίνησε το 2018, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, έχοντας νοσήσει και ο ίδιος, καθώς και του τραυματισμού του τραγουδιστή στο ισχίο. Στο διάστημα από τις 15 Ιουλίου έως τις 20 Νοεμβρίου ο Έλτον Τζον θα δώσει 11 συναυλίες στις ΗΠΑ.