Ο Έλτον Τζον αφηγείται άγνωστη ιστορία με τον Στίβι Γουόντερ και ανεβάζει το νέο τους τραγούδι [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο Έλτον Τζον ήταν προσκεκλημένος στο «The Tonight Show» με παρουσιαστή τον Τζίμι Φάλον και συζήτησε για τη φιλία του με τον Στίβι Γουόντερ και τον αείμνηστο Τζον Λένον.

Ο Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πιανίστας ανέφερε πώς συνεργάστηκε με τον Στίβι Γουόντερ στο τραγούδι «Finish Line», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του με τίτλο «The Lockdown Sessions». «Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για μένα γιατί ξέρετε, όχι μόνο τον αγαπώ ως μουσικό και τον λατρεύω ως τραγουδοποιό, αλλά είναι ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι αυτή ήταν μία πολύ συναρπαστική εξέλιξη για μένα» είπε ο Έλτον Τζον για τη συνεργασία του με τον Στίβι Γουόντερ. Ακούστε το τραγούδι

Ο θρυλικός μουσικός θυμήθηκε επίσης πως κάποτε απέρριψε κατά λάθος μια σερενάτα γενεθλίων από τον Γουόντερ το 1973. Ο Έλτον Τζον επέβαινε σε ένα αεροπλάνο γνωστό ως Starship και είχε εμφανιστεί σε σόου για το οποίο ήταν δυσαρεστημένος στα γενέθλιά του.

«Πήγα μπροστά και κάθισα μόνος μου και μου είπαν: “Έλα στην πλώρη. Θέλουμε να σου τραγουδήσουμε το «Happy Birthday»” και απάντησα: “Δεν με ενδιαφέρουν τα γενέθλιά μου”. Και αυτό συνέβη περίπου τρεις ή τέσσερις φορές μέχρι που ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεών μου ξέσπασε σε κλάματα και είπε: “Πρέπει να έρθεις εκεί. Ο Στίβι Γουόντερ παίζει μουσική”» θυμήθηκε ο Έλτον Τζον. Τελικά άκουσε τον Γουόντερ να του τραγουδά το "Happy Birthday".

Ο Ελτον Τζον για τον Τζον Λένον

Ο Έλτον Τζον μίλησε επίσης για την εμφάνιση με τον Λένον στη σκηνή του Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη την Ημέρα των Ευχαριστιών. Η συναυλία ήταν η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του Λένον πριν από τον θάνατό του, το 1980.

Ο Έλτον Τζον είπε ότι ο Τζον Λένον ανέβηκε στη σκηνή επειδή έχασε το στοίχημα ότι το τραγούδι τους «Whatever Gets You Thru the Night» θα φτάσει στο Νο. 1 στα μουσικά charts. «Ήταν μια από τις πιο μαγικές στιγμές της ζωής μου. Πιθανότατα για μένα, η ανάμνηση να βγαίνει στη σκηνή και να κερδίζει τόσο πολύ χειροκρότημα. Νομίζω ότι όλο το συγκρότημα, και εγώ, συγκινηθήκαμε και ξεσπάσαμε σε δάκρυα. Και ήταν μια υπέροχη στιγμή» είπε ο Έλτον Τζον.