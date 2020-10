Η Ελλη Τρίγγου κοιμήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών και ο Αργύρης Πανταζάρας τη... συνέλαβε [εικόνες]

Μπορεί να αποφάσισαν να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους ως ζευγάρι, αλλά η Ελλη Τρίγγου και ο Αργύρης Πανταζάρας διατηρούν άψογες σχέσεις και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι επιλέγουν να συνεργάζονται με την πρώτη ευκαιρία.

Ετσι μετά την θεατρική παράσταση This is not Romeo & Juliet, οι δυο ηθοποιοί συνεργάστηκαν στις Αγριες Μέλισσες αλλά και και στην ταινία Motorway 65 που βρισκόταν ανάμεσα στις έντεκα ταινίες μικρού μήκους που ήταν υποψήφιες φέτος για τον «Χρυσό Φοίνικα».

Και μπορεί τα ταξίδια στο εξωτερικό να είναι επικίνδυνα εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού, όμως η Ελλη Τρίγγου και ο Αργύρης Πανταζάρας έπρεπε να ταξιδέψουν μέχρι τις Κάννες προκειμένου να παρευρεθούν σε μία μίνι «έκδοση» του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου που αναβλήθηκε αρχικά λόγω πανδημίας.

Φυσικά, δεν έλειψαν οι φωτογραφίες στο Instagram από το ταξίδι τους, δίνοντάς μία γεύση…

Δείτε τις φωτογραφίες της Eλλης Τρίγγου και του Αργύρη Πανταζάρα:

Αφησαν για λίγο να γυρίσματα στις Αγριες Μέλισσες και ταξίδεψαν μέχρι τις Κάνννες…