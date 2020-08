Ελλη Λαμπέτη: Σπάνια φωτογραφία σε μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της καριέρας της

View this post on Instagram

Η Έλλη Λαμπέτη σε μια από τις πιο ξεχωριστές και συγκλονιστικές στιγμές της καριέρας της στην τελευταία παράσταση του έργου "Δεσποινίς Μαργαρίτα" που ανεβάζει με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο "Διονύσια" (σημερινό "Δημήτρης Χορν") την περίοδο 1975-76. Μετά το συνταρακτικό φινάλε του έργου, βγάζει την περούκα του ρόλου και καθισμένη στην σκηνή κρατώντας τα άνθη (φωτο) από λουλούδια των θαυμαστών της, συνομιλεί με λόγια ψυχής με το "μαγεμένο" και με δέος από την παρουσία της κοινό που παραμένει στην αίθουσα. Το 1975 μετά από πέντε χρόνια μεγάλης ψυχικής ταλαιπωρίας από την προσπάθεια υιοθεσίας ενός μικρού κοριτσιού που λάτρεψε και δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει, είναι έτοιμη για νέους μεγάλους θεατρικούς ρόλους. Ο φίλος και επί χρόνια συνεργάτης της σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης αγοράζει τα δικαιώματα του συγκεκριμένου έργου το οποίο την ενθουσιάζει απίστευτα και για δύο μήνες το καλοκαίρι απομονώνεται στο αγαπημένο της εξοχικό στον Άη Γιάννη Πηλίου για να μελετήσει τα δύσκολα "μονοπάτια" του ρόλου όπως εκείνη μοναδικά και δεξιοτεχνικά γνωρίζει. Η ηρωίδα του έργου είναι μια νευρασθενική δασκάλα στην πρώτη μέρα των μαθημάτων και το κοινό οι μαθητές της τάξης. Ένας πολιτικός μονόλογος για την δύναμη της εξουσίας στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινωνία. Στην πρόβα τζενεράλε όλοι οι συν/στές και συνάδελφοί της ανάμεσα στους οποίους η Μελίνα Μερκούρη και η Ειρήνη Παππά καθώς και ο Βραζιλιάνος συγγραφέας του έργου Ρομπέρτο Ατάϊντε θα μείνουν άφωνοι από την ερμηνεία της, το ίδιο και το κοινό της πρεμιέρας καθώς και το κοινό σε όλη την διάρκεια των παραστάσεων. Η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός δίνει στο "Δεσποινίς Μαργαρίτα" μία από τις σπουδαιότερες θεατρικές της ερμηνείες, σαρώνει κυριολεκτικά την σκηνή σε ένα σπαρακτικό μονόλογο αλλάζοντας συνεχώς μπλούζες λουσμένες από τον ιδρώτα και με το σώμα και το κεφάλι της έτοιμο να εκραγεί κάθε φορά από την ένταση που απαιτεί ο ρόλος. Ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει θεατρικός συνεργάτης της "θα μπορούσε να το ερωτευθούν ακόμη και οι πέτρες από την αγαπημένη της παραλία στο Πήλιο".