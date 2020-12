The Voice: Η Ελεωνόρα και ο Γιάννης Ζουγανέλης μαζί στη σκηνή – Το συγκινητικό ντουέτο τους [βίντεο]

Μια σπάνια συνύπαρξη είδαμε στην σκηνή του The Voice το βράδυ της Κυριακής όταν η coach του διαγωνισμού Ελεωνόρα Ζουγανέλη τραγούδησε ένα συγκινητικό ντουέτο με τον πατέρα της, Γιάννη Ζουγανέλη.

Στη φάση των knock out προχώρησε το The Voice of Greece ενώ οι κριτές σύστησαν και τους καλλιτέχνες που θα τους βοηθούν από εδώ και στο εξής.

Οι δυο τους ερμήνευσαν το κομμάτι «Να φυλάγεσαι», ένα ντουέτο δικό τους που είχε κυκλοφορήσει το 2012 σε δίσκο του Γιάννη Ζουγανέλη και φυσικά έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Μάλιστα, μετά το τέλος του τραγουδιού, ο Γιάννης Ζουγανέλης είπε για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Εγώ αντιμετωπίζω μονίμως το κορίτσι μου σαν το μωρό μου και συνεργάστηκα μαζί με τον Αντώνη Ανδρικάκη, που έγραψε τους στίχους, για να σκεφτούμε τι κάναμε για τα παιδιά μας και κυρίως τι δεν κάναμε.

Πρέπει να τα σκεφτόμαστε αυτά μέσα στο χώρο μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Την κόρη μου την έχω ηχογραφημένη από το 1988 – 1989… Έχουμε συνηθίσει να συνυπάρχουμε στο στούντιο. Μεγαλώνουμε μαζί και την θαυμάζω, την χαίρομαι, την αποδέχομαι και με εκπλήσσει. Αυτό με κάνει να καμαρώνω!».

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη από την άλλη παραδέχθηκε ότι είχε πολλά χρόνια να τραγουδήσει μαζί με τον πατέρα της και ότι το ευχαριστήθηκε.

Δείτε την Ελεωνόρα και τον Γιάννη Ζουγανέλη μαζί στη σκηνή:

Πατέρας και κόρη ερμήνευσαν μαζί ένα ντουέτο…