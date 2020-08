«Ωχ, μπορώ να κάνω παιδιά!»: Η Ελεονώρα Μελέτη περιγράφει τις σκέψεις της όταν απρόσμενα έμαθε ότι είναι έγκυος

View this post on Instagram

Ήταν 6 Αυγούστου 2017. Μόλις είχα φτάσει στη Πάρο όπου θα παραθέριζα για τις επόμενες μέρες. Αλλά δεν είχα διάθεση καθόλου. Νύσταζα, ένιωθα κουρασμένη, δεν είχα όρεξη να μπω στη θάλασσα να κάνω το αγαπημένο μου άθλημα που αυτό εξάλλου με είχε οδηγήσει στο νησί. Το στομάχι μου χάλια, νόμιζα με είχε πειράξει ο καφές κ το ταξίδι αν κ δεν κούναγε... κ νεύρα πολλά νεύρα χωρίς λόγο. Πάω σε ένα φαρμακείο να ζητήσω βιταμίνες γιατί δεν είχα σκοπό να χάσω τις διακοπές μου λόγω ... κούρασης. Ο φαρμακοποιός με ρώτησε τι ακριβώς νιώθω. Του εξήγησα, μου έδωσε κάτι για το στομάχι , μου πρότεινε κ ένα συμπλήρωμα κ μου λέει: «πριν όμως πάρετε το οτιδηποτε σας παρακαλώ κάντε και αυτό, δώρο από εμένα» κ μου αφήνει στον πάγκο ένα τεστ εγκυμοσύνης. “Άντε Καλε” , είπα από μέσα μου, αν κ την ερώτηση «ρε μήπως είσαι έγκυος» την είχα ακούσει κάνα δυο φορές τις τελευταίες μέρες από ανθρώπους που με ξέρουν καλά, ενώ ο θοδωρης καιρό πριν, μου έλεγε «μην ετοιμάζεσαι για σερφ, είσαι έγκυος. Έκανα το τεστ λίγη ώρα αργότερα μόνο κ μόνο για να μου φύγει η ιδέα κ να καβαλήσω σανίδι. Αλλά η ιδέα δεν μου έφυγε ποτέ! Πιο θετικό δεν γινόταν! Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: «ωχ , μπορώ να κάνω παιδιά», το δεύτερο πράγμα που συνειδητοποίησα είναι πως «πάει το σερφ» κ το τρίτο πράγμα που έκανα ήταν να μπω στο ιντερνετ να υπολογίσω ποτέ γεννάω! ( δεν ήμουν τόσο ψύχραιμη όσο ακούγομαι! 😱😱😱😱) 13 Απριλίου με έδινε η πρόβλεψη. 13 Απριλίου υποδεχτήκαμε την Αλεξάνδρα! Κ τώρα που σας γράφω κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από το πακετάρισμα των αποσκευών μας. Αύριο φεύγουμε πάμε στη Πάρο. Οικογενειακώς, για να θυμηθούμε, κ να κάνουμε windsurf! #samedaytoday #memories #summer #baby #moments #mom