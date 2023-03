Ελάιτζα Γουντ: Ο «Φρόντο» κράτησε κρυφή για ένα χρόνο τη γέννηση της κόρης του - iefimerida.gr

Μια κόρη απέκτησαν ο Ελάιτζα Γουντ και η Μέτε-Μαρί Κόνγκσβεντ πριν από σχεδόν έναν χρόνο, αλλά κράτησαν κρυφή τη γέννησή της, μέχρι που ο ηθοποιός το αποκάλυψε σε συνέντευξή του.

Ο «Φρόντο» του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» προχώρησε στην αιφνιδιαστική αποκάλυψη, την ώρα που περιέγραφε στο «Monday Morning», πώς ξεκινά τη μέρα του.

«Έχουμε ένα γιο τριών ετών και μια κόρη 14 μηνών που μας ξυπνάει αρκετά νωρίς» είπε ο «Φρόντο».

Τόσο ο ίδιος όσο και η Μέτε-Μαρί Κόνγκσβεντ προσπάθησαν να κρατήσουν μυστικό και για το πρώτο τους παιδί, αλλά δεν κατάφεραν να το πραγματοποιήσουν.

Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε εμφανιστεί τότε στο «Late Night Show» και είχε πει, ότι έμαθε πως η σύντροφός του ήταν έγκυος, την παραμονή των Χριστουγέννων του 2018.

Ο «Άρχοντας των Δακτυλιδιών» επιστρέφει

Το όνομα του ηθοποιού βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο, αφού ανακοινώθηκε πρόσφατα, ότι ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» επιστρέφει με νέες ταινίες στη μεγάλη οθόνη.

Η Warner Bros. αποκάλυψε την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου ότι επιστρέφει στη «Μέση Γη» και ανακοίνωσε τα πλάνα της για τη δημιουργία νέων ταινιών.

Οι ταινίες θα γίνουν μέσω της εταιρείας παραγωγής New Line Cinema της Warner Bros, όπως έγινε και με τη τριλογία που γύρισε ο σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον, το διάστημα 2001 με 2003. Οι ταινίες απέφεραν σχεδόν 3 δισ. δολάρια, ενώ η τρίτη ταινία «The Return of the King» κέρδισε 11 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

